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"Llamados a desaparecer": presidente de Alianza advierte riesgo de quiebra si cambia reparto de TV

Según el directivo, para las instituciones con menor presupuesto e infraestructura, la venta de los derechos de emisión constituye el pilar fundamental para mantener sus operaciones administrativas.

Derechos de TV - Fútbol Colombiano
"Llamados a desaparecer": presidente de Alianza advierte riesgo de quiebra si cambia reparto de TV
Foto: ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano tienen en encendida controversia a los clubes del país. Tras la solicitud planteada por los ocho equipos tradicionales para ajustar la distribución del dinero por audiencias, el presidente de Alianza de Valledupar, Carlos Orlando Ferreira, advirtió que una reducción en los ingresos por transmisión llevaría a la quiebra y posterior desaparición a la mayoría de instituciones de la primera y segunda división.

El modelo económico actual contempla un esquema donde la mayor parte de los recursos obtenidos por la transmisión televisiva se distribuye de manera equitativa entre los clubes que integran la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Esta estructura garantiza un flujo constante de capital para las escuadras de menor convocatoria regional.

“Mire, realmente este año pues estamos abocados a una nueva negociación. Se vence el contrato con Win y estamos esperando propuestas de los canales que quieran involucrarse en el fútbol profesional colombiano”, explicó Carlos Orlando Ferreira durante la entrevista con Mañanas Blu.

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Win Sports //
Foto: Win Sports

Para las instituciones con menor presupuesto e infraestructura, la venta de los derechos de emisión constituye el pilar fundamental para mantener sus operaciones administrativas y deportivas a lo largo de la temporada.

“Equipos como el nuestro, donde la incidencia del recurso que proviene de la televisión es alrededor o más del 50% del presupuesto, es diferente a la incidencia que tiene en un equipo como Nacional, como Millonarios, como América”, precisó el directivo.

¿Cómo afecta el reparto de derechos de televisión a los equipos pequeños?

La iniciativa presentada por las instituciones de mayor hinchada busca reemplazar el sistema equitativo actual e implementar un formato variable que considere niveles de audiencia, exposición mediática y mérito deportivo. No obstante, al requerirse una modificación estatutaria dentro de la asamblea de la Dimayor, los 28 clubes restantes de las categorías A y B han manifestado su posición de mantener la estructura vigente para proteger la estabilidad del torneo.

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“Son solamente 8 los equipos grandes. Los otros, que somos 36 en el fútbol, estaríamos llamados a desaparecer si no hay una repartición justa y equitativa”, puntualizó el presidente de Alianza de Valledupar sobre los riesgos del sector ante un ajuste drástico.

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