Lluvia de memes tras fallida negociación de James Rodríguez y el junior de Barranquilla

El fallido fichaje de James Rodríguez por el Junior de Barranquilla no solo dejó una sensación de frustración entre los hinchas del equipo ‘tiburón’, sino que también desató una avalancha de memes que inundaron las redes sociales. Las ingeniosas imágenes y comentarios cómicos no tardaron en viralizarse, convirtiendo la situación en un tema de conversación nacional.

Un negocio que nunca llegó a puerto

El máximo accionista del Junior, Fuad Char , habló con los medios sobre los motivos que llevaron al fracaso de las negociaciones con el mediocampista colombiano. Char dejó claro que las conversaciones no fueron “francas, abiertas y serias”, señalando que los múltiples compromisos contractuales de James con sus patrocinadores complicaron el acuerdo.

James Rodríguez // Foto: AFP

“Recibimos de Bavaria (Cerveza Águila) una cantidad importante para apoyar esta operación, pero nos dijeron que James también tenía un acuerdo con ellos, lo que requería revisarlo. Otro inconveniente fue el contrato exclusivo con BetPlay , mientras nosotros tenemos un acuerdo con WPlay en nuestra camiseta. Todo esto se convirtió en un obstáculo”, explicó Char.

Además, el aspecto económico fue determinante. Aunque el Junior y sus patrocinadores estaban dispuestos a invertir cerca de 3 millones de dólares, James recibió una oferta del Club León de México, que duplicaría esta cifra, alcanzando los 6 millones de dólares anuales.

Los memes como protagonistas

Tras la noticia de la caída del fichaje, las redes sociales se llenaron de memes que parodiaban la situación. Los usuarios hicieron referencia al alto costo del jugador, las complicaciones contractuales y la sorpresa del Junior al conocer la propuesta del equipo mexicano.

Entre las imágenes más compartidas destacan comparaciones con películas, frases populares de humor y hasta bromas sobre los patrocinadores involucrados en el fallido acuerdo.

James Rodríguez en carpeta del León de México. Foto: cuenta X @mediotiempo.

James Rodríguez en la mira del León de México

Aunque el Junior de Barranquilla quedó fuera de la carrera por James Rodríguez, todo apunta a que el mediocampista colombiano estaría cerca de firmar con el Club León de México. De concretarse, James se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX, dejando atrás las ilusiones del equipo barranquillero y sus aficionados.

Mientras tanto, los memes seguirán siendo un recordatorio de la fallida negociación que, aunque no terminó en un “final feliz”, dejó risas entre los hinchas del fútbol colombiano.