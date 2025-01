La cronología del fallido fichaje de James Rodríguez al Junior de Barranquilla

Lo que parecía ser un sueño para los hinchas de Junior de Barranquilla , se convirtió en toda una pesadilla: el volante James Rodríguez , finalmente, no será jugador del equipo barranquillero para la temporada del 2025, a juzgar por las declaraciones de su máximo accionista, Fuad Char, que se mostró molesto por esta situación.

"Mientras venía en camino, recibí un comunicado de ellos donde me dicen que tienen una oferta muy superior a la nuestra, casi el doble”, expresó Char a la prensa, a las afueras de su residencia, en declaraciones en las que no ocultó su indignación por lo acontecido, pues siente que no fueron sinceros con él, aun cuando viajó a Medellín a negociar.

"Llevábamos 10 a 15 días hablando del tema, pero creo que han debido ser francos, más abiertos, más serios", indicó el dirigente, de 87 años, que justo después de que llegó a su casa, tras ir hasta Medellín a negociar con el jugador y su entorno, recibió la negativa por parte de '10': que dijo que la oferta hecha estaba muy lejos de otra que tiene en curso y le gusta más.

La oferta, según reveló el dirigente deportivo, superaba los dos millones de dólares para llegar al club rojiblanco, en una negociación que comenzó a gestarse antes del final del 2024 y que, tras este desenlace, tal parece que llegó a su fin, lo que desató una fuerte controversia en las redes sociales, pues se habla, incluso, de un desplante de James a Char.

James Rodríguez y su llegada al Junior Foto: AFP y Junior

La cronología de la fallida llegada de James Rodríguez a Junior

Durante la negociación, surgieron diferentes escenarios que enredaron, al parecer, la posibilidad de que el mediocampista jugara con Junior en el presente año. La primera: la cantidad de dinero y el contrato que pretendía Rodríguez, primer escollo que parecía superado, pues le iban a dar un jugoso salario y un contrato que le garantizaba continuidad hasta el mundial 2026.

Luego, según versiones de prensa, el mediocampista fue el que solicitó que Char se desplazara hasta suelo paisa para que negociaran en persona. Hay quienes dicen que a su arribo, James solo habría saludado al dirigente y se habría marchado, dejando a cargo de los diálogos a sus personas de confianza; mientras que otras hablan, incluso, de un paseo por el museo del jugador.

En el encuentro se habló de cómo se manejarían los temas de impuestos, de los derechos de imagen y de cómo se pagaría su salario.

La novela empezó el 30 de diciembre de 2024, cuando desde la 'Arenosa' confirmaron el interés de Junior por James. Aunque Char en principio lo negó, finalmente el 6 de enero aceptó que sí querían al futbolista en el equipo. Desde entonces, a diferencia del futbolista, que no habló del tema, el que salió a los medios fue el exsenador y accionista del club.

Como el jueves 9 de enero, cuando habló en Mañanas Blu con Néstor Morales sobre la posible contratación de James Rodríguez. El directivo indicó que el 50% del salario de James sería asumido por Junior y el restante por los patrocinadores, en los que estaba Bavaria con su marca de cerveza Águila.

"El nuestro es un contrato de trabajo con el Junior. Patrocinadores pagarían una cifra similar. Nosotros estamos alrededor de un millón de dólares y los patrocinadores pueden aportar otro millón de dólares", dijo Char.

"En plata nos pueden superar los mexicanos, argentinos y europeos. Pero para James lo mejor es que en los próximos 18 meses James esté en Colombia, preparando el mundial en las mejores condiciones físicas", agregó el directivo, al conocer la propuesta de León de México.

Sin embargo, lo que parecía estar encaminado, pues el veterano dirigente viajó en su avión privado al encuentro con el 10, terminó mal. Pese a que uno de sus hijos, el alcalde de Barranquilla, Álex Char, dio al final de la reunión un parte de tranquilidad, confiado en lo que le había dicho su padre.

"Estamos vivos, ¡sí se puede!", publicó el mandatario en su perfil de X, justo cuando Fuad regresaba de Medellín, en un trayecto que siguieron más de 5.000 personas a través de las aplicaciones de monitoreo de vuelos en vivo.

Al respecto, surgen una serie de preguntas entre los fanáticos del club barranquillero. Si es cierto que aún no quiere regresar al fútbol colombiano, ¿por qué decidió negociar con Junior? ¿Y si tenía una oferta por el doble de lo ofrecido por los tiburones que lo seducía más, por qué permitió que el máximo accionista viajara a suelo antioqueño?

Hasta el momento el futbolista, que ya es víctima de toda clase de señalamientos en las redes sociales y de hinchas dispuestos a tomar represalias ante lo que sería este desplante, sigue sin pronunciarse: lo que ha alimentado la molestia de los aficionados.