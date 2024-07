Lo que debe saber de la presentación de Falcao en Bogotá: ¿cualquiera puede asistir?

El Instituto de Recreación y Deportes (IDRD), Alcaldía de Bogotá y, por supuesto, Millonarios preparan el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para la presentación de Falcao en el fútbol profesional colombiano, un evento que será exclusivo para hinchas albiazules.

Por eso, conozca cómo será la presentación de Falcao en Bogotá, desde los invitados que habrá hasta como podrá conseguir boletas si usted desea asistir al evento del ‘Tigre’.

Falcao y Millonarios, un sueño de niño

Sin duda el cuadro embajador rompió el mercado al traer al balompié nacional al máximo goleador de la Selección Colombia. Con una amplia experiencia internacional en clubes como As Mónaco, Atlético de Madrid, FC Porto, River Plate, Manchester United, Chelsea y Rayo Vallecano, el samario dará un plus extra al rentado nacional.

Aunque muchos en el plano internacional siguen sin entender cómo el ‘Tigre’ terminó en el fútbol colombia, la razón es simple: el delantero se cumplirá un sueño que guarda desde niño.

“Esto es el sueño de niño. Lo he dicho siempre y nunca imaginé que sería tan impresionante, siempre dije que podía ser especial, pero las demostraciones de cariño de toda la gente desde que llegué al país es un regalo de la vida, de Dios, poder vivirlo a estas alturas de mi carrera. Es algo que cualquier futbolista desearía vivir y quedará para siempre el hecho de venir a mi país y, sobre todo, como dije en esta etapa. Soy consciente que no sé cuántos años de carrera me queden”, dijo Falcao.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios Foto: Blu Radio

¿De que será el evento de presentación de Falcao? Fecha y hora

El próximo martes, 16 de julio, el estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá más de 25.000 hinchas albiazules para darle la bienvenida al ‘Tigre’ al fútbol profesional colombia. El evento será a las 7:00 de la noche y, por ahora, se desconoce si tendrá transmisión EN VIVO.

Se desconoce si habrá algún artistas invitado, pues se hará la presentación del ‘Tigre’ y los demás jugadores contratados por el club para la Liga BetPlay 2024-II bajo el mando de Alberto Gamero. La única invitada es Alexy Hernández, la creadora de la canción "Viva Colombia, viva Falcao", que fue llamada por el propio futbolista.

¿Cómo asistir a la presentación de Falcao?

Abonados tendrán acceso a través del correo al proceso de boletería para este evento, que, por desgracia, no podrá adquirirse en compra. Millonarios le confirmó que solo se hará a través del patrocinador oficial que será el que de las entradas. Esta información está completa en las redes del club.