Lo que significa ser campeón con Independiente Medellín, según Christian Marrugo

Fue el 2 de mayo de 2014 cuando Christian Marrugo se colocó por primera vez la camiseta de Independiente Medellín. Desde entonces el cartagenero se convirtió en un hombre importante para el poderoso de la montaña, siendo campeón en 2016 con el club y capitán de este durante sus años en la institución.

Por lo que desde su punto de vista ve los partidos de forma diferente, ya que él ya sabe lo que es alcanzar la gloria con esta camiseta y tiene claro que debe o no hacer Independiente Medellín ante Junior en la gran final de la Liga BetPlay 2023-II.

Y es que este miércoles, 13 de diciembre, Medellín jugará la gran final ante los barranquilleros, por lo que Marrugo ha hecho su propio análisis de lo que debe pasar en los 90 minutos si los antioqueños quieren ser campeones.

“Siempre está el recuerdo. Siempre digo, como me vine a ser campeón hace 7 años, siempre está el recuerdo de los goles y siempre me lo recuerda la gente. Pero uno como futbolista vive del día a día (…) El gol me le puso Juan David Cabezas. Con Medellín no fue fácil, nosotros habíamos perdidos dos antes, lo que era un proceso antes”, dijo Christian Marrugo en diálogo con Blog Deportivo.

Con la camiseta del rojo antioqueño, Marrugo sumó 178 partidos con 27 goles y 29 asistencias, muchas de estas portando la cinta de capitán del Independiente Medellín y el título del 2016.

Por eso, espera que el Medellín salga el primer minuto a buscar al resultado, pues debido al global es el que tiene la necesidad y tiene que hacer las cosas bien para conseguir el título ya que un solo error le podría dañar la fiesta al rojo en el Atanasio Girardot.

“En el momento que me tocó a mí fue un resultado muy diferente. Fue un empate. Sabíamos que con un solo gol teníamos el título, pero acá Medellín necesita dos goles, si marcas uno, ellos aún tienen aire de meter un gol y estar puestos al título. No es fácil, siempre es importante comenzar con el primer gol”, añadió.