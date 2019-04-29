Blu Radio Cristian Marrugo
Cristian Marrugo
-
Independiente Medellín anuncia el retorno de Christian Marrugo: este será su nuevo rol
La presentación oficial ante los medios de comunicación será este martes, en horas de la mañana, según adelantó el club poderoso.
-
Lo que significa ser campeón con Independiente Medellín, según Christian Marrugo
Christian Marrugo es muy querido en Independiente Medellín, pues el volante fue campeón con el club en 2016 siendo figura y también frente al Junior de Barranquilla.
-
Liga BetPlay, la tercera más costosa de Sudamérica, según Transfermarkt
La Liga BetPlay resalta como una de las más valoradas de Sudamérica por el precio de sus jugadores y equipos.
-
Liga BetPlay: solo quedan tres cupos para siete equipos en los cuadrangulares
Chicó, dirigido por el mexicano Mario García, es el que tiene más opciones de clasificar.
-
"La idea es clasificar": Gerardo Bedoya analizó la goleada de Santa Fe ante el Atlético Huila
Santa Fe es séptimo con 26 unidades y una victoria ante Once Caldas le daría la clasificación a cuadrangulares.
-
Santa Fe inicia pretemporada con viejos conocidos de cara a la Sudamericana 2023
Con viejas caras, como los volantes Fabián Sambueza y Christian Camilo Marrugo, quienes regresan a Santa Fe luego de varias temporadas en otros clubes, el 'León' prendió motores.
-
"Vine para buscar la séptima": Christian Marrugo tras su regreso a Independiente Medellín
El jugador cartagenero señaló que desde hace algún tiempo venía buscando su retorno al 'poderoso'.
-
La regularidad con la que juegue es clave para tener esas estadísticas: Christian Marrugo
Marrugo, según Matics, es el segundo jugador que más influye con pases clave en el fútbol colombiano.
-
Nuestra hambre y la de Pinto nos tienen líderes: Christian Marrugo
El mediocampista pasa por uno de los mejores momentos de su carrera.
-
Christian Marrugo es nuevo jugador del Puebla de México
El exindependiente Medellín fue anunciado en las cuentas oficiales del club mexicano.