Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Cristian Marrugo

Cristian Marrugo

  BLU Radio. Marrugo / Foto: AFP
    BLU Radio. Marrugo / Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Independiente Medellín anuncia el retorno de Christian Marrugo: este será su nuevo rol

    La presentación oficial ante los medios de comunicación será este martes, en horas de la mañana, según adelantó el club poderoso.

  BLU Radio. Marrugo / Foto: AFP
    BLU Radio. Marrugo / Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Lo que significa ser campeón con Independiente Medellín, según Christian Marrugo

    Christian Marrugo es muy querido en Independiente Medellín, pues el volante fue campeón con el club en 2016 siendo figura y también frente al Junior de Barranquilla.

  • Nacional, Millonarios y América de Cali.jpg
    Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali //
    Fotos: Twitter @nacionaloficial @MillosFCoficial y @AmericadeCali
    Fútbol Colombiano

    Liga BetPlay, la tercera más costosa de Sudamérica, según Transfermarkt

    La Liga BetPlay resalta como una de las más valoradas de Sudamérica por el precio de sus jugadores y equipos.

  • Santa Fe, DIM y Junior.jpg
    Santa Fe, DIM y Junior //
    Fotos: Twitter @SantaFe, @DIM_Oficial y @JuniorClubSA
    Fútbol Colombiano

    Liga BetPlay: solo quedan tres cupos para siete equipos en los cuadrangulares

    Chicó, dirigido por el mexicano Mario García, es el que tiene más opciones de clasificar.

  • Gerardo Bedoya.jpg
    Gerardo Bedoya //
    Foto: Twitter @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    "La idea es clasificar": Gerardo Bedoya analizó la goleada de Santa Fe ante el Atlético Huila

    Santa Fe es séptimo con 26 unidades y una victoria ante Once Caldas le daría la clasificación a cuadrangulares.

  • jugadoressantafe..jpeg
    Fabián Sambueza y Christian Marrugo, jugadores de Santa Fe.
    Foto: Instagram @santafe
    Deportes

    Santa Fe inicia pretemporada con viejos conocidos de cara a la Sudamericana 2023

    Con viejas caras, como los volantes Fabián Sambueza y Christian Camilo Marrugo, quienes regresan a Santa Fe luego de varias temporadas en otros clubes, el 'León' prendió motores.

  • marrugo-al-dim.png
    Christian Marrugo regresó al 'poderoso'.
    Foto: Independiente Medellín.
    Fútbol Colombiano

    "Vine para buscar la séptima": Christian Marrugo tras su regreso a Independiente Medellín

    El jugador cartagenero señaló que desde hace algún tiempo venía buscando su retorno al 'poderoso'.

  • Christian Marrugo.jpg
    Christian Marrugo
    Foto: @AguilasDoradas
    Fútbol Colombiano

    La regularidad con la que juegue es clave para tener esas estadísticas: Christian Marrugo

    Marrugo, según Matics, es el segundo jugador que más influye con pases clave en el fútbol colombiano.

  BLU Radio // Cristian Marrugo // Foto: Instagram Cristian Marrugo
    BLU Radio // Cristian Marrugo // Foto: Instagram Cristian Marrugo
    Deportes

    Nuestra hambre y la de Pinto nos tienen líderes: Christian Marrugo

    El mediocampista pasa por uno de los mejores momentos de su carrera.

  BLU Radio. Marrugo / Foto: AFP
    BLU Radio. Marrugo / Foto: AFP
    Deportes

    Christian Marrugo es nuevo jugador del Puebla de México

    El exindependiente Medellín fue anunciado en las cuentas oficiales del club mexicano.

