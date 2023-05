"La idea es clasificar": Gerardo Bedoya analizó la goleada de Santa Fe ante el Atlético Huila

Este miércoles, 17 de mayo, se decidirá cuáles son los ocho clasificados finales de la Liga BetPlay para los cuadrangulares. Después de la goleada de Independiente Santa Fe ante Atlético Huila, el equipo de Gerardo Bedoya sueña con estar en la fiesta final pese a la salida del técnico Harold Rivera.

“Parece que a Santa Fe si no es sufriendo no nos gusta ganar, la idea es luchar y clasificarnos, ojalá se pueda hacer. Conmigo llevan muy poquito, el tema emocional es importante. Tratar de dar un orden y estilo que de cierta manera no puede ser tan drástico cambiarlo de la noche a la mañana", manifestó Gerardo Bedoya en rueda de prensa.

Asimismo, Bedoya fue enfático al asegurar que lo más importante que hay ahora en Independiente Santa Fe es crear un grupo unido, pues "las familias crecen y se siente juntas".

"No estoy pensando en seguir, Dios siempre lo pone en el lugar que puede, yo estoy disfrutando estos dos partidos que en un principio me manifestaron, vamos a ver qué viene”, añadió Bedoya sobre su posible continuidad.

Independiente Santa Fe no la tendrá fácil este miércoles, 17 de mayo, pues tendrá que definir en el estadio Palogrande de Manizales su clasificación ante Once Caldas. Sin embargo, la actualidad del blanco no es la mejor lo que podría suponer una posible superioridad cardenal con el manejo de la pelota.

"Prometer la entrega de los muchachos en Manizales, que así será total. Nosotros no jugamos ya partidos, jugamos finales y al rival le cuesta”, puntualizó Gerardo Bedoya.

Por ahora, Bedoya aseguró que seguirá trabajando en pro al equipo para traer los resultados positivos que necesita la institución y la propia hinchada; asimismo, que la goleada ante el Atlético Huila (5-0) le de el hambre de gol a los jugadores cardenales en el cierre del tramo de la Liga BetPlay.

