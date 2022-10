Nuestra hambre y la de Pinto nos tienen líderes: Christian Marrugo

El volante Christian Marrugo habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el buen momento que vive en Millonarios.

“Creo que por el semestre que hemos hecho, creo que el profe nos ayudó a mejorar (…) El hambre que tenemos nosotros y el hambre de Pinto, todo llegó en el momento preciso. Se están haciendo las cosas bien”, dijo.

Asimismo, Marrugo se refirió al buen momento que vive en el cuadro capitalino.

“Cuando llegué me pusieron de volante de marca, luego me estaba poniendo de 10 y eso me dio confianza, he tenido más regularidad, las lesiones se han mermado y el rendimiento de mis compañeros lleva a que estemos líderes”, dijo.

Por otro lado, el número 13 del cuadro ‘embajador’ comentó sobre sus lesiones y lo que ha cambiado.

“Uno trabaja todos los días igual para ayudar al equipo, pero esto es fútbol. La lesión llegó en el momento que no pensaba, ya estamos mejor para beneficio de Millonarios”, comentó.



