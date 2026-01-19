Independiente Medellín anuncia el retorno de Christian Marrugo: este será su nuevo rol

El Deportivo Independiente Medellín anunció oficialmente el inicio de una nueva etapa institucional con Christian Camilo Marrugo como Manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional. Según el comunicado, esta decisión busca “reafirmar el vínculo entre el club, su historia y su gente”, en una apuesta por fortalecer la identidad del DIM más allá de lo deportivo.

Marrugo es una figura cercana a la historia reciente del club y su regreso se da desde otro rol. “A lo largo de su carrera profesional defendió nuestros colores con compromiso, liderazgo y sentido de pertenencia”, destacó el DIM, resaltando una huella que trasciende los resultados y permanece en la memoria de la hinchada.

De acuerdo con la institución, este nuevo cargo responde a una visión integral del fútbol. “Este rol nace del convencimiento de que el DIM se construye no solo desde la competencia, sino también desde la identidad, la cercanía y la coherencia institucional”, señala el comunicado oficial emitido por el club antioqueño.

Dentro de sus funciones, Marrugo tendrá un papel activo en el acompañamiento del plantel profesional y en el fortalecimiento del vínculo con la hinchada. “Christian aportará su experiencia y conocimiento del fútbol para acompañar procesos que fortalezcan la unión del equipo y la relación del club con la ciudad”, precisó el DIM.



El comunicado también destaca su participación en procesos formativos y comunitarios. “Su labor estará enfocada en el acompañamiento humano del plantel profesional, la conexión con las comunidades y el apoyo a las fuerzas básicas y academias”, espacios donde se consolidan los valores institucionales del club.

El regreso de Marrugo tiene un componente simbólico para la institución y los aficionados. “En su última vinculación su despedida no fue un adiós, sino un hasta pronto”, recordó el DIM, subrayando que hoy ese mensaje se materializa en un retorno cargado de gratitud y compromiso.

Finalmente, el club le dio la bienvenida de manera oficial al exfutbolista. “El Poderoso confía en que su presencia aportará a fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la cercanía que caracterizan al Equipo del Pueblo”, concluyó el comunicado del Deportivo Independiente Medellín.