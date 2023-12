Marco Pérez, en el ranking de los delanteros más goleadores del mundo: IFFHS

Marco Pérez es uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano por su regularidad, movilidad y, claramente, sus goles marcados. De hecho, hace parte del ranking publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) de los atacantes con más goles en las ligas del mundo.

Con corte al 30 de noviembre, el delantero de Águilas Doradas está en la lista donde hay grandes jugadores como Harry Kane, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo. El colombiano aparece luego de anotar 26 goles.

"Muy feliz por esa noticia. Uno como goleador, como jugador y como delantero se siente uno muy feliz por estar ahí compitiendo ante grandes jugadores (...) Yo he tenido mejores promedios, en el 2018, cuando Tolima me vende a Arabia Saudí, marqué 32 goles", contó en los micrófonos de Blog Deportivo.

¿Qué pasó con Águilas Doradas?

Luego de la fase todos contra todos, en donde terminó líder con un récord de 44 puntos incluido, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay se apagó el vuelo de Águilas Doradas y no tuvo el rendimiento esperado, por lo que no pudo disputar la final del segundo semestre del 2023.

Marco Pérez manifestó que iniciar el cuadrangular de local es clave, según él, para comenzar con el pie derecho, pero luego los pequeños detalles en cada partido los fueron llevando a la seguidilla de derrotas e incluso estar en la última posición del cuadrangular.

"Yo creo que los cuadrangulares inicia otro torneo. Habíamos peleado para jugar el primer partido de local. No se pudo. Supuestamente que tenía el punto invisible jugaba de visitante. Nosotros queríamos jugar primero de local el primer partido, porque para mí tiene algo de ventaja, y a nosotros nos tocó directamente con Cali; ellos nos llenaron el estadio. Contra Junior y con Tolima acá no fue nadie. A nosotros nos tocó un partido muy difícil y no es por sacar excusa", agregó.

Sueña con la Selección Colombia

A sus 33 años y luego de la eliminación de Águilas Doradas, Marco Pérez soñaba con la oportunidad de estar en los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Venezuela y México, pues solo fueron convocados aquellos futbolistas que no disputarán la final de la liga.

"Uno como jugador tiene que seguir trabajando para que en algún momento se le presente la oportunidad de vestir la camiseta de su país. Uno siente que la selección del país siempre lleva a los mejores y a uno lo siguen por los goles. Yo siempre he querido vestir la camiseta de mi país. Creo que vengo haciendo mucho mérito para eso, pero hay que seguir trabajando, que en cualquier momento le regalan a uno la oportunidad

Recalcó que nunca renunciará a su sueño de representar a Colombia y por eso seguirá trabajando, pues ya estuvo convocado cuando al mando estaba el profesor Eduardo Lara (2008-2009), pero no alcanzó a debutar.

