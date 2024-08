Médico deportólogo explicó lesión sufrida por Falcao; hay fecha estimada para su regreso

El médico deportólogo César Augusto Farías explicó, en diálogo con Blog Deportivo, por qué Falcao García no pasó por operación luego de que el delantero de Millonarios sufriera una fractura que lo tendría fuera de las canchas por unas tres semanas aproximadamente.

Según inició explicando el médico Farías, la lesión que sufrió Falcao se dio en "un hueso largo que une la muñeca con el comienzo del índice, un hueso que se parte con facilidad, como la mayoría de los huesos largos, no tanto por la contundencia de un golpe, sino por la mecánica".

En ese sentido, el experto resaltó que "hoy en día la osteosíntesis, que así se llama la cirugía, hace que la recuperación sea mucho más rápida, pero no está indicado en todos los casos de fractura". Por eso, luego de haber leído el dictamen del caso de Falcao García, señaló que "no requiere cirugía".

¿Por qué no operaron a Falcao García por fractura?

"Eso nos indica que fue una fractura lineal. De pronto está incompleta. Es decir, no pasó de lado a lado del hueso. Es decir, no hubo fragmentos, no hubo anulación. Esos extremos de la fractura quedan proxima, es decir, quedan cara con cara. Eso hace que el callo óseo, que es lo que necesita el hueso para volver a conseguir su estructura sólida, se pueden conseguir sólo con inmovilización", detalló.

Acto seguido, explicó que, con la inmovilización, Falcao "no puede apoyar", la mano, pues "la inmovilización va generalmente desde el codo hasta los dedos para que esos fragmentos peguen porque están quietos".

"Es igual que cuando nosotros cogemos el pega: si no mantenemos las dos superficies que vamos a pegar quieta, no pega. Eso se hace con las fracturas tres semanas, porque es el tiempo que habitualmente se estipula para ese tipo de fracturas", continuó.

¿Qué sigue en la lesión de Falcao?

Luego, el médico procedió a contar que, luego de las tres semanas estipuladas para la recuperación del hueso afectado, "se toma una radiografía (y) se mira si ya se formó el calloso, es decir, una especie de engrosamiento que a veces es hasta palpable".

¿Cuándo podría volver a jugar Falcao?

Con las explicaciones del médico y el tiempo estimado de baja de Falcao en tres semanas, el 'Tigre' podría volver a estar disponible para el cuerpo técnico más o menos a partir del 25 de agosto, es decir, podría volver a jugar por la fecha 12 ante el Envigado.