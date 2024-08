Millonarios busca sede ante cierre de El Campín: jugaría en conocida cancha para Gamero

El del pasado viernes 2 de agosto fue el último partido de Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, en lo que respecta a los próximos dos meses. Ante Deportes Tolima, el equipo embajador se despidió formalmente del escenario deportivo, que será sede de la Copa del Mundo Sub-20 Femenina de la FIFA.

El equipo embajador alcanzó a adelantar uno de los encuentros que tenía en casa durante la época del certamen orbital: el que disputó ante Atlético Nacional, del miércoles 24 de julio, por la sexta fecha de la Liga, y que perdió por 2-1, pese al gol del lateral Danovis Banguero.

Sin embargo, hubo un juego que no logró ser reprogramado y en el que buscará sede para disputarlo: el que afrontará ante Patriotas, en el fin de semana del 1 de septiembre, que aún no tiene sede definida. Y que no afectará a los cerca de 30.000 abonados, pues no fue incluido en el paquete vendido.

Aunque en primer lugar se habló de la posibilidad de que este partido ante los acereros se jugará en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, en los últimos días esta opción se habría caído y surgió una nueva posibilidad, que sería más viable para el club bogotano.

Se trata del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, casa del Tolima, por el que ya se adelantan gestiones ante las autoridades locales para su préstamo. Pero también, se debe consultar al Vinotinto y Oro, como dueño de la plaza ante la Dimayor; tal y como lo exige el reglamento.

Estadio de Ibagué sería la casa de Millonarios

En diálogo con medios locales, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le abrió las puertas al equipo capitalino, para que use el escenario, a cambio de garantizar la seguridad de los más de 25.000 asistentes. Sin embargo, la postura del club local no sería favorable.

Millonarios vs. Tolima en Liga BetPlay // Fotos: X @MillosFCoficial y @cdtolima

Versiones de prensa indicarían que el presidente del club tolimense, César Camargo Serrano, se opondría a la opción de que Millonarios juegue como local en Ibagué, pues no ve garantías de seguridad, ni para los hinchas de su equipo, ni para la infraestructura del estadio, del que temería que sufra afectaciones.

En consecuencia, se espera conocer cuál será la última palabra sobre la sede del encuentro entre embajadores y boyacenses, en los que los dirigidos por Gamero, ojalá con el delantero Falcao García en su nómina, están obligados a ganar para meterse en cuadrangulares.

En caso de darse, no sería la primera vez que jugaría como anfitrión en este escenario, pues lo hizo en 1999 y 2021, cuando recibió en el Murillo Toro al Atlético Nacional y al América de Cali; además de que Alberto Gamero, técnico del club, fue director técnico del Deportes Tolima, entre 2014 y 2019, antes de asumir el banquillo azul.