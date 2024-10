"Mi posición no la cambio; es mejor hacer goles que atajarlos": delantero Daniel Moreno

El partido entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional tuvo un tema anecdótico cuando el local se quedó con un jugador menos tras la expulsión de su portero titular, Diego Martínez. Ante esta situación, el goleador del torneo colombiano, Daniel Moreno, se puso los guantes de arquero y trató de aguantar la embestida del cuadro visitante y así asumió el rol de arquero, convirtiendo el duelo en una batalla desigual, pero muy disputada. A pesar de la inferioridad numérica, Pasto se mantuvo firme en su intento por sacar un resultado favorable, aguantando los ataques de Nacional con valentía.

El goleador del campeonato sorprendió a todos al convertirse en arquero del Deportivo Pasto. En entrevista con el Blog Deportivo habló de cómo se dio esta transformación y cómo se vive psicológicamente estar en el arco.

Cuando se le preguntó si consideraría volver a ser arquero en algún partido, Daniel aseguró que no, ya que ser arquero es muy complejo y no quiere cargar con esa responsabilidad.

No, estoy seguro que mi posición no la cambio, eso de ser arquero es muy complejo y es una responsabilidad que hoy por hoy no quiero cargar. Es mejor hacer goles que atajarlos Dijo el goleador del campeonato.

Moreno contó que siempre se ha puesto los guantes en los entrenamientos, pero nunca se imaginó que tendría que usarlos en un partido profesional. Destaca la importancia de ser profesional y hacer las cosas lo mejor posible en cualquier posición en la que le toque actuar. Además, habló de una de sus jugadas destacadas en el encuentro ante el verde paisa.

Publicidad

"Dije si va a ser el gol, que haga un golazo, que lo tire por encima de la barrera, que haga un golazo. Yo me aseguré. Yo me aseguré al palo mío. Tuve la oportunidad de antes que saliera Diego me dijo hermano, asegura tu palo y cualquier cosa. No busques, agarrarla solo, cubrirla con el cuerpo y que se vaya afuera", dijo refiriéndose a la jugada de tiro libre después de la expulsión del arquero titular.

Trayectoria de Daniel Moreno

Sobre su pasado como delantero, Daniel nos revela que empezó como atacante, pero nunca se apasionó por ser arquero. Se considera un jugador rápido de banda, con facilidad para rematar con ambas piernas.

Publicidad

En cuanto a su experiencia como arquero en el partido contra Atlético Nacional , Daniel confiesa que se siente nervioso y que muchas cosas pasan por su cabeza. Sin embargo, logró evitar un gol con una buena técnica y contribuyó al empate del Deportivo Pasto.

"Los que han visto mi carrera son que yo siempre he sido un jugador rápido de banda, siempre trato de buscar al delantero. Le apuesto mucho a mi velocidad y bueno, que por ahí tengo la facilidad de poder rematar de derecha o izquierda. Y el que me logra convencer es el profe, que se la juega conmigo, ya que él implementó una línea de cinco en la cual bueno, era complicado yo jugar de carrilero y por el tema de mi velocidad, él decide ponerse en el frente de ataque. Gloria a Dios que por ahí se me vienen dando las cosas, aportándole goles al equipo", contó.

Además, destacó la importancia de su amigo, Diego Martínez, quien también es arquero, en su decisión de ponerse los guantes. Aseguró que han hablado mucho sobre el tema y con él ha aprendido algunas técnicas de arquero.

Escuche la entrevista completa acá: