Miguel Ángel Borja llegó a un acuerdo con Nacional por lío en transferencia a Palmeiras

Este viernes, 17 de diciembre, César Pinzón, abogado de Miguel Ángel Borja, reveló en Blog Deportivo que el delantero llegó a un acuerdo con Atlético Nacional por el reclamo que había realizado por el 8% tras la venta al Palmeiras de Brasil.

“Acabe de mandar a la Federación los dos desistimientos del proceso, porque Miguel arregló directamente con ellos”, dijo el abogado.

Asimismo, comentó que esa reclamación era deportiva porque estaba ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas y no pasó a otro tribunal. “El documento, como Nacional lo había objetado porque no estaba de acuerdo, no se había firmado y por esa razón se había interpuesto la solicitud para que lo firmara”.

Pinzón aclaró que el acuerdo entre las partes no tiene que ver con la posible llegada de Borja al ‘Verdolaga’, como se ha especulado en los últimos días tras su inminente salida de Gremio, que descendió a la segunda división de Brasil.

“No. Eso es independiente. Hubo un acercamiento entre las dos partes que venían hablando y uno respeta eso. Es un problema menos para Nacional”, enfatizó.

