Millonarios lanzó su camiseta especial de 80 años: precio y dónde comprarla

Este sábado, 18 de julio, Millonarios tendrá su noche embajadora para celebrar sus 80 años de historia y lo hará frente a su público en el estadio Nemesio Camacho El Campín en un duelo amistoso frente a Colo Colo, que también servirá como preparación antes del inicio de la Liga BetPlay 2026-II.

Como parte de esa celebración, el club anunció una camiseta de edición especial por sus 80 años en edición clásica de Adidas, que es el sponsor del cuadro embajador en materia de indumentaria. Esta nueva prenda llega para ser la marca de este choque internacional que se llevará a cabo en el coloso de la 53.

Foto: Adidas

"Antes de convertirse en el equipo azul que conquistó generaciones de hinchas, Millonarios comenzó escribiendo su historia vistiendo de blanco. Ocho décadas después, adidas regresa a ese punto de partida con una pieza que honra el pasado, celebra el presente y recuerda que toda gran historia comienza con un primer paso. Más que reinterpretar la historia del club, esta edición especial busca vestirla: cada detalle fue concebido para rendir homenaje a una institución cuya identidad nació en Bogotá y terminó convirtiéndose en patrimonio del fútbol colombiano", indicaron desde Adidas sobre la camiseta.

La bandera de Bogotá, ubicada en la manga, rinde homenaje a la ciudad donde nació Millonarios. Además, la camiseta incorpora la histórica bandera azul y blanca del club, un símbolo de su identidad y legado.



" Es un homenaje a nuestros orígenes, a Colombia, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia. Cumplir 80 años representa mirar con orgullo el camino que hemos recorrido y reconocer a todas las personas que han hecho parte de esta historia: jugadores, entrenadores, directivos y, especialmente, nuestra hinchada. Esta camiseta nos recuerda de dónde venimos y los valores sobre los que se construyó Millonarios. Es un homenaje a nuestros orígenes, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia que seguimos escribiendo con el mismo compromiso y la misma pasión de siempre", dijo Enrique Camacho, presidente del equipo.

La camiseta conmemorativa de los 80 años del club estará disponible a partir del 10 de agosto en tiendas oficiales de Millonarios FC y, hasta ahora, no han confirmado el precio, pero estará disponible en tiendas oficiales del club y de la marca.