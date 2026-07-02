Millonarios no ha sido vendido, confirma Gustavo Serpa

Las versiones que en las últimas horas daban por concretada la venta de Millonarios FC fueron desmentidas por Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club y representante del fondo mayoritario Amber Capital.

La información fue revelada por Néstor Morales, director de Mañanas Blu, quien aseguró que se comunicó directamente con el directivo para verificar las versiones que circulaban sobre una supuesta negociación ya cerrada por el equipo embajador.

De acuerdo con Morales, Serpa fue enfático en señalar que Millonarios no ha sido vendido y que, aunque existe una oferta formal sobre la mesa, el proceso aún está lejos de haberse concretado.

Las versiones que comenzaron a circular indicaban que un fondo de inversión con sede en Florida (Estados Unidos), respaldado por capital catarí e impulsado por un empresario colombiano con experiencia en Medio Oriente, habría presentado una propuesta para adquirir el 86 % de las acciones de Millonarios que hoy están en poder de Amber Capital.



Gustavo Serpa. Captura de pantalla

Incluso, las especulaciones apuntaban a que la oferta estaría entre los 70 y los 80 millones de dólares y que la operación ya era un hecho.

Sin embargo, según lo informado por Néstor Morales tras conversar con Gustavo Serpa, la realidad es distinta.

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"No, no es cierto. Hay una oferta, efectivamente, pero las ha habido en el pasado", le respondió Serpa al periodista cuando le preguntó si Millonarios ya había sido vendido.

El dirigente explicó que recibir una propuesta económica no significa que exista un acuerdo definitivo y recordó que anteriormente el club también ha recibido ofertas que finalmente no prosperaron.

De acuerdo con lo expuesto por Morales en el programa, Serpa confirmó que el monto de la propuesta sí estaría en el rango de 70 a 80 millones de dólares, pero insistió en que todavía no existe un negocio cerrado.

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"No se ha cerrado el negocio. Millonarios en este momento no ha sido vendido", reiteró el representante de Amber Capital, según la información compartida por el director de Mañanas Blu.

Millonarios // Foto: Millonarios

Durante la conversación también se aclaró que uno de los pasos fundamentales para que una negociación de esta magnitud pueda concretarse aún está pendiente.

Se trata del proceso conocido como due diligence, mediante el cual el potencial comprador realiza una revisión detallada de la situación financiera, jurídica y administrativa de la compañía antes de formalizar la adquisición.

Según explicó Morales, hasta que esa verificación no se complete, no es posible hablar de una venta cerrada.

Aunque las versiones también señalaban que el fondo interesado cuenta con inversiones en otros clubes de fútbol, esa circunstancia no modifica el estado actual de la negociación, que continúa en etapa de análisis.

Por ahora, la única certeza confirmada por Gustavo Serpa, de acuerdo con la información entregada por Néstor Morales en Mañanas Blu, es que existe una oferta formal para comprar Millonarios, pero el club no ha cambiado de propietario y el proceso aún debe superar etapas clave antes de que pueda concretarse una eventual venta.