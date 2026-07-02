¿Vendieron a Millonarios? Gustavo Serpa responde sobre millonaria oferta extranjera

En las últimas horas tomó fuerza una versión que daba como un hecho la venta de Millonarios FC a un fondo de inversión extranjero. Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club y representante del fondo mayoritario Amber Capital, aclaró la realidad jurídica de la institución.

En diálogo con Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu, el directivo desmintió que el equipo de fútbol bogotano ya esté vendido. No obstante, confirmó que la mesa de negociación sí recibió una propuesta económica formal.



Los detalles de la millonaria oferta por Millonarios

Las versiones iniciales del mercado deportivo apuntaban a que un fondo de inversión con sede en Florida (Estados Unidos), impulsado por capitales de Catar, presentó una oferta formal para adquirir el 86 % de las acciones que posee Amber Capital en el equipo.

Serpa reconoció la veracidad de dicho acercamiento y validó los montos que se venían manejando en el entorno financiero del fútbol profesional colombiano.

La oferta económica oscila entre los 70 y 80 millones de dólares (en pesos colombianos a la fecha sería más de $238.726.564.300). Sin embargo, se trata de una propuesta preliminar; no representa un negocio cerrado ni definitivo. El club ha recibido ofertas similares en el pasado que terminaron cayéndose por diversos factores comerciales.



Gustavo Serpa. Captura de pantalla

"No, no es cierto. Hay una oferta, efectivamente, pero las ha habido en el pasado. Es diferente tener una oferta (...) a que haya un negocio cerrado. No se ha cerrado el negocio. Millonarios en este momento no ha sido vendido", señaló Serpa a Mañanas Blu.

Para que una transacción de esta magnitud se consolide en el plano legal, el dirigente deportivo explicó que el proceso requiere superar una etapa técnica fundamental que aún no ha iniciado de forma definitiva.

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Se trata del due diligence (auditoría de compra), un procedimiento financiero estándar donde el grupo interesado debe realizar la verificación exhaustiva de los datos contables, pasivos y estados financieros reales de Millonarios FC.

Por el momento, la estructura administrativa del equipo azul de Bogotá permanece bajo el control y la gestión del fondo Amber Capital. El avance de las negociaciones dependerá exclusivamente de las evaluaciones de riesgo de las próximas semanas.