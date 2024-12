Millonarios quedó eliminado y redes no perdonan: estos son algunos memes

Decepción en la hincha de Millonarios luego de que el equipo no llegara a la final de la Liga BetPlay 2024-II. Y es que la molestia de la afición albiazul recae porque el club dependía de sí mismo y un solo gol contra Deportivo Pasto le hubiese dado la clasificación. Aunque el club no tuvo una mala campaña, las redes sociales no perdonan y varios memes se hicieron virales por este hecho.

Memes que deja eliminación de Millonarios en Liga BetPlay

¿Qué le faltó al equipo?

Solo un gol era suficiente para alcanzar la gran final del fútbol profesional colombiano, pero, pese al dominio de visitante, ese tanto nunca llegó frente al Deportivo Pasto y le salió caro porque Atlético Nacional sí hizo la tarea. Gamero, técnico albiazul, dijo que el equipo nunca dejó de buscar la clasificación, pero que el propio fútbol fue el que no lo permitió.

"Es increíble, pero cierto. Fuimos invictos, pero no alcanzó. Ahora, el equipo nunca se cayó, ya que terminamos corriendo más que el rival, buscando el gol, luchando, dándolo todo. Contra Santa Fe, buscamos la victoria y no se logró. No puedo decirle al grupo que se vino abajo, solo que no la metimos y ya está. Ellos están tristes como yo. Les agradezco a todos", dijo.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios // Foto: Millonarios

¿Y ahora qué?

Ha pasado poco tiempo y comienza a sonar el sonajero de salidas del equipo albiazul, que ponen, incluso, en duda la continuidad de Radamel Falcao García. Con el equipo a torneo internacional asegurado deberá buscar fichajes para que el técnico samario tenga el 11 que necesita y, una vez más, buscar los triunfos en el 2025.

Por su parte, la afición expresa su malestar en redes sociales por este resultado y esperan que, desde las directivas, se tomen decisiones cruciales para que algo así no vuelva a suceder y recuperar la senda de los títulos.