Millonarios vs. América de Cali EN VIVO hoy: vea el duelo de pretemporada 2025

Falta poco para que regrese el fútbol profesional colombiano en el marco de la Liga BetPlay 2025-I, pero antes se vive una pretemporada en la capital del país en donde se enfrentan dos históricos: Millonarios y América de Cali, que, por supuesto, querrán comenzar este año con el pie derecho con una victoria en un clásico en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La Serie Colombia, que es el nombre que lleva este torneo de pretemporada organizado por ESPN, tendrán de cierre este Millonarios vs. América de Cali este domingo, 19 de enero de 2025. David González y el 'Polilla' Da Silva medirán a sus equipos para pensar si están óptimos para el inicio del campeonato, el cual será desde el próximo viernes.

Millonarios vs. América de Cali: EN VIVO y online

Desde las 5:00 de la tarde de este 19 de enero correrá la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para este duelo. Por fortuna, tanto hinchas embajadores y escarlatas podrán ver este compromiso EN VIVO y online en Disney Plus, pues esta es la plataforma autorizada del evento creado por ESPN en donde se reúnen varios equipos para medir fuerzas ad portas del campeonato profesional: https://www.disneyplus.com/.

Millonarios vs. América Fotos: AFP y América

¿Jugará Juan Fernando Quintero?

No. El '10' aún no ha sido anunciado por América de Cali, aunque su fichaje fue oficial por boca del propio Tulio Gómez y el futbolista. Pero hasta no terminan de ultimar detalles con el Racing Club de Avellaneda y hacer oficial su nombre en las redes sociales del club, el jugador no estará en el 11 del técnico 'Polilla' Da Silva.

Posibles alineaciones



Millonarios: Álvaro Montero; Juan Vargas, Danovis Banguero, Delvin Alfonzo, Andrés Llinás; David Silva, Juan Pereira, Stiven Vega; Jhon Córdoba, Santiago Giordana y Leonardo Castro.



Álvaro Montero; Juan Vargas, Danovis Banguero, Delvin Alfonzo, Andrés Llinás; David Silva, Juan Pereira, Stiven Vega; Jhon Córdoba, Santiago Giordana y Leonardo Castro. América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Éder Balanta, Brayana Medina, Marcos Mina; Franco Leys, Juan Sánchez, Sebastián Navarro; Christian Barrios, Duván Vergara y Luis Gómez.