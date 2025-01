De esta forma podrá entrar al estadio El Campín gratis y cuando quiera en Bogotá

Por las calles de Bogotá también se palpita el fútbol de forma diferente gracias a sus dos representantes: Millonarios y Santa Fe, que a lo largo de su historia han escrito momentos importantes con el fútbol profesional colombiano y la ciudad, llamando la atención de los apasionados de conocer más de este turismo deportivo.

Ante esto, la Alcaldía de Bogotá preparó algo para que las personas conozcan más sobre el fútbol en la capital del país: un tour guiado en el interior del estadio Nemesio Camacho El Campín en donde podrán ver no solo lo mejor del recinto, sino conocer un poco de aquellas glorias que vio ese estadio gracias al deporte.

¿Cómo funciona el tour del estadio El Campín?

“Estas visitas, con una duración máxima de una hora, te permitirán explorar cada rincón del estadio en compañía de guías especializados del Distrito. Desde los camerinos donde las estrellas se preparan para los partidos, hasta los palcos, cabinas de prensa, graderías, el museo, e incluso el mural dedicado a la Selección Colombia, cada paso del recorrido está cargado de historia y emoción”, explicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo participar en estos recorridos?

Primero deberá tener en cuenta que solo funcionará de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, pero dependerá también de la agenda que disponga ese día el estadio, pues si hay evento deportivo, o concierto, puede que no se encuentre habilitado.

La reserva la hará en el correo estadioelcampin@idrd.gov.co indicando cuántas personas asistirán, que máximo pueden ser 30 personas y mínimo 10. Allí, deberá poner la hora y fecha, dependiendo de disponibilidad, le hará llegar el Distrito un correo de confirmación y los detalles del ingreso.

No tiene restricción de edad y debe seguir a los guías, por ende, no podrá meterse a sitios no autorizados o tendrá problemas. No podrá pisar la gramilla y/o utilizar los banderines o pancartas.