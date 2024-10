Pedro Sarmiento: así los equipos del FPC despiden al técnico paisa tras su muerte

El fútbol colombiano está de luto tras la partida dePedro Sarmiento, quien falleció este miércoles a los 68 años después de una valiente lucha contra el cáncer que deterioró su salud en los últimos meses.

El exfutbolista y entrenador, reconocido por su trayectoria en varios de los clubes más importantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), dejó un legado imborrable en la historia del deporte nacional.

A lo largo de su carrera, Sarmiento dirigió equipos como Independiente Santa Fe, América de Cali, Independiente Medellín y Atlético Nacional, con los que dejó una marca profunda tanto en sus jugadores como en las aficiones. Ante la triste noticia, estos equipos expresaron sus condolencias y recordaron la influencia y pasión de Sarmiento por el fútbol.

¿De qué murió Pedro Sarmiento?

El hombre de fútbol fue diagnosticado con leucemia, a finales de mayo, y tras iniciar su proceso de quimioterapias en el hospital Pablo Tobón Uribe estaba a la espera de un segundo trasplante de médula ósea; el cual no pudo efectuarse, lo que derivó en su deceso.

Su última experiencia en los banquillos fue como director técnico del Once Caldas, con el que estuvo durante la temporada del 2023; luego de su salida del Atlético Nacional. Tras su desvinculación se dedicó a sus asuntos personales, antes de que se le detectara la enfermedad que terminó acabando con su vida.

Reacciones a la muerte de Pedro Sarmiento

“La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo y los 36 clubes afiliados, lamentan el fallecimiento del exjugador y entrenador Pedro Sarmiento. Un abrazo de solidaridad a todos sus familiares y amigos”, expresó la entidad rectora en sus redes sociales, en relación con este nefasto suceso.

En redes sociales, varios clubes deportivos destacaron su respeto por el juego y sus aportes al crecimiento del fútbol en el país y enviaron sentidos mensajes de apoyo a su familia y allegados. El entrenador paisa será recordado no solo por sus logros en el campo, sino por su carácter y la dedicación con la que siempre encaró el deporte. Así le rindieron un homenaje en redes sociales.

