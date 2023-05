Pibe Valderrama revela la anécdota más emotiva con el Deportivo Cali

Este lunes, 8 de mayo, previo al partido entre Deportivo Cali y Envigado, por la fecha 18 de la Liga BetPlay, se realizará un homenaje a las glorias del conjunto azucarero, entre ellas estará el Pibe Valderrama.

En diálogo con Blog Deportivo, el mítico exjugador de la Selección Colombia manifestó su aprecio por el Deportivo Cali y más cuando los resultados en el semestre han sido complicados para los dirigidos por Jorge Luis Pinto.

“Solamente agradecimiento al Deportivo Cali por la invitación. Para mí es un honor, una alegría estar acá”, dijo.

Dentro de los recuerdos más memorables para el Pibe Valderrama con el Cali está su primer ciclo con el equipo, pues la vez que llegó estaba sin equipo luego de su salida de Millonarios.

“Me acuerdo que Humberto Palacios, quien era el gerente en esa época, me llamó y me dijo que el profe me había pedido al Deportivo Cali. Yo estaba en Bogotá esperando para ver a dónde me iba. Siempre me acuerdo de esa anécdota, porque me dieron la mano cuando estaba sin equipo”, detalló.

