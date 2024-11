Pinto tras goleada de Unión a Llaneros: "Yo soy exigente; me ha tocado empujar mucho"

La final ida del Torneo BetPlay entre Unión Magdalena y Llaneros marcó lo que podría ser la definición del título de la B del segundo semestre. Con un contundente 4-0, el cicló de Jorge Luis Pinto demostró la superioridad en la segunda división del fútbol colombiano, con un presentación que ha dejado a fanáticos con mucha ilusión de regresar a primera.

Por eso, en Blog Deportivo, el experimentado entrenador analizó lo que fue esta final y cómo, a través de la disciplina, el equipo ha sido más sólido y ha llegado hasta esta instancia.

"Ustedes saben que yo soy exigente; me ha tocado empujar mucho (...) Y a mí me gusta que el jugador se entregue 100 %, que entrene al máximo, que maneje conceptos tácticos de juego que aquí me ha costado mucho; aquí me ha tocado empujar mucho, mucho, pero bueno, ahí vamos", dijo.

Pinto también señaló que ha revivido al equipo, implementando una metodología táctica que enfatiza la velocidad y el toque de balón.

"La presión adelantada que hemos estado trabajando está funcionando de maravilla", aseguró el propio entrenador en Blog Deportivo.

Rendimiento en la final del Torneo BetPlay

Durante el primer tiempo, el equipo mostró una dinámica que sorprendió a todos. Aunque Llaneros logró una pequeña reacción en los primeros 20 minutos, no fue suficiente.

"Nuestro juego rápido y táctico ha permitido que recuperemos el balón eficazmente, lo cual fue clave en este partido", explicó Pinto.

Uno de los jugadores que ha brillado en esta campaña es el zurdo Alberto Sarmiento, quien en esta final anotó doblete gracias a los dos penales que cobró.

"Es un talento excepcional y, lo más importante, sabe escuchar y aprender", comentó Pinto, al mismo tiempo que destacó su capacidad para adaptarse, pues ha elevado la calidad del juego en el equipo, y su último partido fue prueba de ello.



Unión Magdalena, con los pies en la tierra

Si bien el 4-0 fue abrumador, Pinto es consciente de que aún hay muchas áreas a mejorar. La exigencia táctica que aplica en los entrenamientos es palpable y todavía quedan los 90 minutos de vuelta el martes 3 de diciembre en Villavicencio.

"Debemos mantenernos enfocados y seguir empujando al equipo para perfeccionar nuestros errores", concluyó.