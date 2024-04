Plantel del Junior salió a quejarse en rueda de prensa por arbitraje en Bogotá: este es el video

Polémica en el duelo entre Millonarios y Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2024. El primer gol del cuadro embajador se vio opacado por un error arbitral que, según el plantel tiburón, alteró el desenlace del compromiso y opacó el buen fútbol que se estaba dando en el coloso de la 53.

“Esto no puede seguir pasando, un juez, donde tiene unos ayudantes, que le está marcado una falta y él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior en el juego. No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente de que un árbitro en el terreno de juego no nos puede decir a nosotros los jugadores de que ellos no son profesionales", manifestó Didier Moreno en rueda de prensa, quien se encontraba acompañado por todo el plantel que salió a hablar en rueda de prensa.

El equipo dirigido por Arturo Reyes aseguró que esta es una voz de protesta para dejar un precedente en el fútbol colombiano para que el tema arbitral mejor y no afecte a ningún equipo en el país, en especial si se quiere “dar un salto de calidad”.

Lo que acaba de pasar en El Campin es increíble, los jugadores del Junior le entregan el balón al rival y se quedan quietos, no hubo gol porque Millonarios no definió bien pic.twitter.com/5E4e73EfeT — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) April 18, 2024

“Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo jugar contra Millonarios en casa con 0-0, que 1-0 en contra. Ahí está la dificultad, a veces los partidos se pierden por pequeños detalles, esos pequeños detalles nos sacaron del partido”, añadió el capitán, Carlos Bacca.

Junior de Barranquilla se quedó quieto tras el gol de Leonardo Castro que abrió el marcador como voz de protesta, que, por la mala definición de Millonario, no dejó que fuera el segundo gol embajador, pues, pese a la protesta, salieron a buscar otro tanto en el arco rival.

