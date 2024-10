¿Por qué Richard Ríos se molestó con James en partido de Bolivia? En video está el motivo

En la red social 'X' se ha ido viralizando un video que dejaría en evidencia por qué, al parecer, el centrocampista Richard Ríos se molestó con su compañeros James Rodríguez, en medio del compromiso que la Selección Colombia afrontó el pasado jueves en El Alto, a más de 4.00 metros sobre el nivel del mar.

En una jugada en medio del partido, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se encontraba con la posesión del balón dentro del área con Ríos a su espalda. Pese a tener esa opción con su compañero, finalmente, James decidió tratar de terminar la jugada por su propia cuenta con un intento de enganche para después enviar un centro que acabaría en un tiro de esquina.

Luego de esa decisión de James, también según se aprecia en el mencionado video, de menos de 15 segundos de duración y subido originalmente en Tiktok, Richard Ríos hace un gesto que llamó la atención entre varios usuarios de las mencionadas redes sociales.

"Cómo se estresa cuando James no se la pasa", fue la frase con la que el usuario de 'C' que compartió el video en esa red social. Los comentarios de otros internautas, no tardaron en llegar: "Este man no se cansará de andar emputado", "es re-enojón", escribieron algunos en respuesta al video. Otros, sin embargo, fueron más allá y especularon con qué Ríos igualmente no lo podría decir nada después a James por el hecho de que el '10'0 es el capitán de la tricolor.

El gesto de Richard Ríos a James Rodríguez durante el partido en Bolivia