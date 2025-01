Refuerzo de Santa Fe ya piensa en ganar títulos: "Estaba esperando el llamado"

A pocos días del debut de Independiente Santa Fe en la liga colombiana, uno de los jugadores que más expectativa ha generado con su llegada es el volante Lucas Ríos, quien expresó que solo quería ser contratado por el rojo bogotano.

"Era lo que yo quería, no estaba esperando nada más. Esperaba el llamado de Santa Fe y por suerte se dio; emocionado de estar acá", dijo.

Publicidad

El futbolista argentino llegó al primer campeón del fútbol colombiano con la mentalidad de ganar un título y de ganarse el cariño de la afición con su entrega en cada uno de los partidos.



Lucas Ríos ya piensa en un título con Santa Fe

A través de un video publicado en el canal de YouTube del expreso rojo, el mediocampista contó un poco más sobre su estilo de juego y enfatizó que quiere levantar un trofeo con el equipo, pues reconoció la importancia de Santa Fe a lo largo de la historia del país, así como a nivel internacional.

"Me encantaría ganar títulos, obviamente sé de la magnitud del club en el que estoy, sé que para que la gente te agarre cariño tienes que ganar títulos y vengo por eso, por los títulos (...) Soy un enganche que filtra balones, que le gusta hacer jugar al equipo, de mostrarse siempre, de armar juego y tratar de llegar al área para hacer gol", detalló el argentino.

Lucas Ríos, volante que refuerza el equipo en 2025 Foto: Santa Fe

El jugador de 26 años también envió un mensaje a la hinchada, pues desde que empezaron los rumores sobre su llegada, recibió el respaldo de la afición y espera seguir ganándose el cariño de los seguidores con su rendimiento en la cancha.

Publicidad

"Vine en parte por ellos, me ayudaron mucho para que yo esté acá. No los voy a defraudar, voy a hacer lo posible para darles una alegría y devolverles el cariño que ellos me dieron al principio. Tratar de ganar títulos y dar lo mejor por Santa Fe", añadió.

Además, afirmó que desde que llegó al país (Cúcuta y Once Caldas) le llamó la atención Santa Fe, sus colores, la hinchada y también porque viene de la ciudad argentina Santa Fe, por lo que siente una conexión especial con el león.



¿Cuándo debuta Santa Fe?

El primer partido del expreso será este domingo, 26 de enero, en el estadio El Campín ante el Deportivo Pereira desde las 3:00 de la tarde.