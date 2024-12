Revelan cómo se creó famosa canción de Atlético Nacional; hinchas sorprendidos

Fiesta en Medellín, en especial por parte de hinchas de Atlético Nacional gracias a que el equipo alcanzó las dos finales más importantes del fútbol profesional colombiano en este segundo semestre del 2024. Primero tendrá que enfrentar a América de Cali por Copa y luego al Deportes Tolima por Liga.

Pero cuando pasan este tipo de cosas una canción en especial retumba en diferentes partes del país: 'Pregón Verde' de la Súper Orquesta Los Núñez, la cual apareció en la década de los 80s y ha perdurado por generaciones para convertirse en el himno de Atlético Nacional y como símbolo de victoria verdolaga.

Así nació el 'Pregón Verde', la famosa canción de Atlético Nacional

En 1983, el compositor Gonzalo Sánchez le presentó la letra a Abraham Núñez una canción para dedicar al equipo de la capital de Antioquia, que terminó gustando y en pocos días la grabaron. Pero no se convirtió en un boom hasta 6 años después cuando el equipo conquistó su primera Copa Libertadores en 1989 vs. Olimpia.

"Fue grabado en 1983, tenía unos 17-18 años. Luego de varios años de grabado fue que se disparó esta obra (...) La idea era no nombrar los jugadores como tal para que estuviera vigente la obra, bueno, el himno como se volvió a día de hoy. Cuando quedó campeón de la Copa Libertadores esto fue un boom; actualmente sigue vigente, no se ha podido bajar o poner otro himno. Todos los hinchas caracterizan esta como el único", contó Jhonny Núñez, director de la Súper Orquesta Los Nuñez, en diálogo con Blog Deportivo.

Esta es la canción:

Letra del 'Pregón Verde'

Ahí salen los duros

Llegaron los fuertes

Se visten de verde

¿Qué equipo será?

Juegan de lo lindo

Todos colombianos

De la nueva raza es

Fútbol Nacional

Oh, oh, oh, mi Nacional

Y olé, olé, mi Nacional

Y olé, y olé, mi Nacional

Oh, oh, oh, mi Nacional

Y olé, y olé, mi Nacional

Y olé, y olé, mi Nacional