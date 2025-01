Revelan que Efraín Juárez se arrepintió de irse de Nacional, pero un detalle no lo dejó

Desde Atlético Nacional este miércoles, 15 de enero, se levantaron a darle vuelta a la página de la polémica en torno el técnico mexicano y su renuncia sorpresiva al proyecto deportivo. Por eso, desde muy temprano comenzó a sonar el sonajero de los posibles reemplazos del entrenador que se ajuste a la idea que ha trabajado la directiva desde su llegada a finales del primer semestre del 2024.

Pero se conoció nueva información del calvario que se vivió el día que el técnico mexicano presentó la renuncia y es que, según reveló el periodista Juan José Buscalia, de Blog Deportivo de Blu Radio, fuente le indicaron que a la final cambió de opinión por los futbolistas que le pidieron que se quedara, sin embargo, faltó un detalle para continuar: una llamada de los directivos.

Efraín Juárez y Gustavo Fermani // Foto: Atlético Nacional

Esto fue lo que no permitió su continuidad

De acuerdo con el periodista, una comitiva del plantel profesional llegó al mediodía a la casa en donde estaba el técnico mexicano para hablar con él e intentar demostrar que contaba con el respaldo de todos para seguir adelante con el proyecto deportivo, pero quieto a no mover el brazo, la comitiva volvió horas después para intentar demostrarle el cariño que tenían por él y fue en la noche cuando vio que su decisión si se podía echar para atrás.

“Lo conmovió porque los jugadores le dijeron que estaba por venir lo mejor. Al fin tenemos a alguien que nos entiende, apoyado por el éxito de los títulos. Anoche, cuando se veía irreversible, vio que no lo era tanto. ¿Qué faltó para que se diera? Según me cuenta esta persona que habló con el técnico: que una persona de Atlético Nacional se comunicara con él, una llamada, pero nadie lo hizo. Ningún llamado de reconsideración de la renuncia, por lo tanto, a partir de exactitud sin ninguna intención, entendió que querían que se fuera. Por eso, no revirtió su decisión pese a la insistencia de los futbolistas, que en dos oportunidades llegaron para que se quedara”, contó el periodista. Demostrando así la postura de la institución sin querer un diálogo de su renuncia y aceptando su decisión apresurada, además de sorpresiva.

Los números que dejó Efraín Juárez en Atlético Nacional

En su primera experiencia como entrenador profesional, el mexicano dirigió a Atlético Nacional en 27 partidos, logrando un porcentaje de victorias del 61 %. Su exitoso paso por el equipo verdolaga se vio coronado con la conquista de la Copa y la Liga BetPlay en diciembre de 2024.

El secreto del título de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.