Filtran posible diseño de la camiseta de Millonarios 2025; los hinchas no están felices

Una nueva filtración ha encendido las redes sociales y los debates entre los hinchas de Millonarios, quienes no están muy contentos con la situación actual del equipo, especialmente debido a la gestión de las directivas. Este miércoles se dio a conocer una imagen de lo que podría ser el diseño oficial de la camiseta del equipo embajador para la temporada 2025, y las reacciones no se hicieron esperar.

La camiseta tiene como color principal el azul característico de Millonarios. La polémica radica en el diseño, que incluye patrones circulares en un tono de azul más claro, cubriendo gran parte del frente. En X, la mayoría de los aficionados expresaron su descontento con el estilo, comparándolo con el diseño de 2020, que en su momento también generó más críticas que elogios.

“Uy, no, mano, tráteme serio”; “Uy no, después de esto no esperemos nada rescatable este año, todo en picada definitivamente”; “Nooo, todo es horrible con Millonarios este año. Si esa es la camiseta titular, con razón Falcao no se quedó”; y “Esta camiseta de Millonarios 2025 refleja el desastre total, qué camiseta tan horrible, mi hermano”, son algunos de los comentarios que generó la prenda.

Esta sería la camiseta para Millonarios en 2025. Adidas no ha confirmado. Foto: X @SirAlexMillos

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente que este sea el diseño final de la camiseta. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la imagen filtrada parece coincidir con las tendencias de otros equipos. Además, parece haber sido tomada en una tienda de la marca.

Hinchas de Millonarios, más tristes que felices

Este año no ha comenzado de la mejor manera para los hinchas de Millonarios. En primer lugar, aunque esto generó opiniones divididas, se presentó la renuncia de Alberto Gamero y la contratación de David González como nuevo técnico del equipo.

Posteriormente, a lo largo de enero, la gestión de las directivas ha generado decepción, ya que no se ha concretado la contratación de refuerzos para esta temporada. La gota que colmó el vaso fue la no renovación de Falcao García, debido a la falta de un acuerdo para el pago de impuestos.