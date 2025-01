¿Qué es el impuesto al patrimonio? La razón que alejó a Falcao de Millonarios

El impuesto al patrimonio, uno de los tributos más relevantes en Colombia para personas con altos ingresos y activos, fue el obstáculo decisivo que frustró las negociaciones entre Radamel Falcao García y Millonarios . Así lo explicó Daniel Duque, experto tributario, en una intervención en Mañanas Blu 10AM.

¿Cómo funciona el impuesto al patrimonio?

Duque detalló que este impuesto aplica a los contribuyentes con un patrimonio superior a un umbral definido por la ley, gravando un porcentaje sobre el valor neto de sus bienes, menos las deudas. En el caso de figuras como Falcao, cuyo patrimonio incluye ingresos provenientes del exterior, propiedades y contratos millonarios, la carga tributaria puede ser considerable.

"El impuesto al patrimonio no solo afecta el monto neto de los ingresos , sino que se suma a otras obligaciones como la retención en la fuente y los impuestos locales, lo que incrementa la presión fiscal. Esto hace que los cálculos financieros sean críticos para determinar la viabilidad de un contrato de esta magnitud", señaló Duque.

La conversación en torno al impuesto al patrimonio en Colombia está marcada por el impacto de la normativa sobre los grandes contribuyentes, especialmente deportistas y figuras públicas. Además, se analizó la historia y evolución de este tributo vital en el sistema fiscal colombiano.

"La respuesta es bien relativa porque depende de diferentes factores. En efecto, hay jurisdicciones que no cobran impuestos y eso existe en el mundo y alguien está dispuesto a vivir en cualquier parte del mundo con tal de no pagar impuestos y eso es lo que se conoce de alguna manera, como la competencia tributaria internacional”, señaló.

¿Qué es el impuesto al patrimonio?

El impuesto al patrimonio tiene sus raíles en la reforma tributaria implementada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en 2002, en medio de un estado de conmoción interior. La premisa de que los más ricos deben contribuir más para financiar la seguridad democrática instauró un modelo tributario que ha sufrido varias modificaciones y se estableció como permanente a partir de 2022.

La situación de Falcao

Un caso de particular interés es el del futbolista Radamel Falcao, quien ha visto cómo su situación patrimonial se transforma según su residencia fiscal. Durante una reciente entrevista, el abogado Daniel Duque destacó que si Falcao no se cuidaba de residir por más de 183 días consecutivos en Colombia, podría verse obligado a tributar no solo por sus activos en el país, sino también por su riqueza global. Esto plantea la pregunta: ¿está Colombia desincentivando a los talentos?

El impuesto al patrimonio neto de Falcao es de $3.548 millones, pero a eso hay que sumarle otro tipo de impuestos, como la retención en la fuente, lo que aumenta su carga y por lo que además debería de conseguir un monto superior que le permitiera devengar un salario mensual.

En total, se estimaba que, de base, Falcao necesitaba ganar alrededor de $5.800 millones para pagar esos impuestos, según información de El Tiempo.

Millonarios, en un intento por tratar de convencerlo, elevó su oferta en US$100 mil más al monto del contrato que había firmado con él y que terminó en diciembre del año pasado, pero las cuentas no le cuadraron al delantero samario que, según él tendría una pérdida aproximada de $1.300 millones mensuales.

Comparativa con otros países

La competitividad del sistema tributario colombiano también se pone a prueba cuando se compara con jurisdicciones en la región. Países como México, Perú y Brasil no aplican el impuesto al patrimonio, mientras que Argentina y Uruguay lo hacen bajo diferentes condiciones. Esta situación crea un dilema fiscal que se incrementa al considerar el potencial de las grandes fortunas de buscar alternativas más amigables fiscalmente.

"Si lo vamos aquí cerquita a la región, encontramos que, por ejemplo, México no lo cobra. Perú no lo cobra, Ecuador y Brasil tampoco lo cobra. Uruguay sí lo cobra y quizás está de salida, porque la tarifa es bien bajita. Al 0.1 %, Argentina tradicionalmente lo ha cobrado con unas tarifas incluso más altas que las colombianas del 2.25 %", resaltó.

Doble tributación

Uno de los puntos más controvertidos mencionados durante la conversación es la doble tributación. La legislación colombiana permite gravar activos globalmente para aquellos considerados residentes fiscales, lo que incluye propiedades en el extranjero. Sin embargo, este hecho podría chocar con los principios de los tratados de doble tributación.

El impuesto al patrimonio en Colombia es una herramienta fiscal manifiestamente crítica, pero su aplicación y eficiencia continúan generando debate. Mientras los economistas y asesores fiscales trabajan para encontrar un balance justo, el caso de Falcao resuena como un eco representativo de los retos que enfrentan las figuras del deporte y la inversión en el país.

"Realmente la doble tributación no está prohibida en los términos como los plantean. Cada país es soberano y tiene derecho a gravar los activos que están en su país y a sus ciudadanos y presidentes de la manera que considere, entonces realmente no es que esté prohibido y no hay una ley mundial que diga que eso no se puede hacer", resaltó.

