¿Serán virtuales las ruedas de prensa en el fútbol colombiano? Dimayor responde

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, habló en Blog Deportivo sobre la versión que circula en el parís sobre cambiar la manera en la que se realizan las ruedas de prensa en el fútbol colombiano.

Lo anterior, ante las situaciones que se han presentado entre algunos periodistas y técnicos, tanto de la primera como segunda división; la más reciente con el entrenador José Alberto Suárez, del Real Cartagena.

Jaramillo afirmó que, por ahora, no ha recibido ninguna petición formal por parte de algún equipo para que las ruedas de prensa sean virtuales o se manden las preguntas con anterioridad y así un moderador elija cuáles pasar al entrenador o al jugador que lo acompañe en la rueda de prensa.

"No, no me ha llegado ninguna solicitud en ese sentido. No sabría cuál sería el tema de la reestructuración de las ruedas de prensa. No me ha llegado (...) Creo que hay que darle prioridad obviamente a los periodistas que hacen presencia físicamente. Yo creo que hay que respetar eso. Eso es un esfuerzo importante", dijo Jaramillo.

Publicidad

Además, señaló que si se realiza algún tipo de modificación se podría incurrir en algún tipo de "autocensura" por parte del mismo club y por eso se debe mantener la rueda de prensa en vivo, dándole prioridad a los periodistas que están presencialmente en el estadio.

"Hay que tener ruedas de prensa en vivo como se hacen en muchas ligas, en muchas competencias, obviamente, priorizando el esfuerzo de los periodistas y respetando las diversas opiniones. Tampoco creo que las ruedas de prensa estén para que solo se digan cosas buenas de un club o de los jugadores. Hay que tener autocrítica. Hay que saber con respeto asumir esa crítica y en momentos difíciles", añadió el dirigente de la Dimayor.

Publicidad

Caso José Alberto Suárez

El entrenador manifestó que no se pudo marchar de la rueda de prensa luego del incidente con el periodista porque lo sancionaba la Dimayor. Ante esto, el presidente manifestó que se debe analizar cada caso.

"Hay que rechazar toda expresión de violencia en un estadio. Al final los que toman la decisión y los que de verdad están empoderados según el reglamento son los árbitros, junto con un concepto, obviamente, del encargado de la seguridad del comandante de la Policía", concluyó.