Si Atlético Nacional llega a la final, tendrá importante baja por esta razón

Este 23 de mayo, Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentan para definir a uno de los finalistas de la Liga BetPlay 2026 en una serie que, por ahora, lleva por delante el cuadro verdolaga por la mínima diferencia (1-0) y con la ilusión de sellar la clasificación en condición de local.

Sin embargo, de cara una hipotética final que llegue, los verdolagas tendrían un fuerte problema para esta fase en donde buscaría bordar una nueva estrella y todo por culpa de la Selección Colombia. De acuerdo con algunos periodistas, entre esos, Julián Capera de Blu Radio, el portero David Ospina se unirá a la concentración Tricolor el lunes en Bogotá.

En ese orden de ideas, Atlético Nacional se quedaría sin portero si llega a la final en la serie vs. Deportes Tolima. Una noticia que ha sido un golpe para los hinchas verdolagas, que esperaban contar con todo el equipo para este duelo, en caso de que se llegue a dar.

Esta sería una baja sumamente importante para el equipo, pues el portero ha sido clave en los últimos partidos del cuadro paisa en estas fases finales y la responsabilidad caería en Harlen 'Chipi Chipi' Castillo en este escenario. Lo bueno es que Rengifo y Román no serían parte de la lista final de la Selección Colombia, por lo tanto, sí estarían disponibles para las ordenes de Diego Arias.



Por ahora, los verdolagas primero deberán asegurar la final en una serie que no será fácil, pues Deportes Tolima llegará a Medellín con el objetivo de dañar todos los planes del cuadro paisa este sábado, 23 de mayo, a las 6:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.