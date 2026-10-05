En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Sin estadio, Santa Fe disputará partido por fuera de Bogotá: ¿muy lejos?

Sin estadio, Santa Fe disputará partido por fuera de Bogotá: ¿muy lejos?

El Campín sigue ocupado tras el concierto de BTS, debido al proceso de recuperación de la gramilla por el montaje que hubo en este recinto.

Independiente Santa Fe
Independiente Santa Fe
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Pese a que terminaron las dos fechas de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el escenario aún no puede ser utilizado debido al proceso de reparación de la gramilla por el montaje y este sigue inhabilitado para los equipos de la ciudad, por eso, Santa Fe disputará un partido de la Copa BetPlay por fuera de la capital.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El domingo, 11 de octubre, el cuadro cardenal se enfrentará a Fortaleza por los octavos de final de la Copa BetPlay y, al no poder disputarlo en el estadio de Techo, lo jugará en el estadio Municipal de Mosquera, un lugar poco habitual, pero no tan lejos de la ciudad.

Últimas noticias

Hinchas del Real Cartagena ingresan a la cancha.
Fútbol Colombiano

Se va el mayor accionista del Real Cartagena luego de "maltratos" de la hinchada

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali
Fútbol Colombiano

Dudamel habló sobre cómo llevó al Deportivo Cali a la segunda posición de la liga

Publicidad

“La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR se permite informar la programación del partido entre Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC válido por los Octavos de Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026”, indicaron en un comunicado, confirmando que este duelo se disputará el 11 en el escenario mencionado a partir de las 2:00 de la tarde.

Santa Fe.jpg
Santa Fe tras clasificar a cuartos de Sudamericana 2026
Foto: AFP

¿Hasta cuándo estará disponible El Campín?

Estos días serán clave en la recuperación de la gramilla para que esté al máximo para los próximos partidos que se llevarán a cabo en el estadio, antes de que vuelva a ser ocupado el 31 de octubre por Ryan Castro en la fiesta de Halloween que tiene preparada para la ciudad.

De hecho, Santa Fe confirmó que será el 14 de octubre cuando vuelva el fútbol al coloso de la 57 cuando se enfrente a Jaguares de Córdoba por la Liga BetPlay, duelo que será importante en el camino cardenal de poder llegar a los cuadrangulares finales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En ese orden, en la segunda semana de octubre nuevamente el coloso de la 57 tendrá fútbol y el regreso de tanto Santa Fe como Millonarios para sus duelos oficiales por el fútbol profesional colombiano.

Relacionados

Independiente Santa Fe

Bogotá

Mosquera

Copa BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad