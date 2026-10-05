Sin estadio, Santa Fe disputará partido por fuera de Bogotá: ¿muy lejos?

Pese a que terminaron las dos fechas de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el escenario aún no puede ser utilizado debido al proceso de reparación de la gramilla por el montaje y este sigue inhabilitado para los equipos de la ciudad, por eso, Santa Fe disputará un partido de la Copa BetPlay por fuera de la capital.

El domingo, 11 de octubre, el cuadro cardenal se enfrentará a Fortaleza por los octavos de final de la Copa BetPlay y, al no poder disputarlo en el estadio de Techo, lo jugará en el estadio Municipal de Mosquera, un lugar poco habitual, pero no tan lejos de la ciudad.

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“La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR se permite informar la programación del partido entre Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC válido por los Octavos de Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026”, indicaron en un comunicado, confirmando que este duelo se disputará el 11 en el escenario mencionado a partir de las 2:00 de la tarde.

Santa Fe tras clasificar a cuartos de Sudamericana 2026 Foto: AFP

¿Hasta cuándo estará disponible El Campín?

Estos días serán clave en la recuperación de la gramilla para que esté al máximo para los próximos partidos que se llevarán a cabo en el estadio, antes de que vuelva a ser ocupado el 31 de octubre por Ryan Castro en la fiesta de Halloween que tiene preparada para la ciudad.



De hecho, Santa Fe confirmó que será el 14 de octubre cuando vuelva el fútbol al coloso de la 57 cuando se enfrente a Jaguares de Córdoba por la Liga BetPlay, duelo que será importante en el camino cardenal de poder llegar a los cuadrangulares finales.

En ese orden, en la segunda semana de octubre nuevamente el coloso de la 57 tendrá fútbol y el regreso de tanto Santa Fe como Millonarios para sus duelos oficiales por el fútbol profesional colombiano.