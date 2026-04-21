En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en México
Falcao
Abelardo de la Espriella
Aeropuerto El Dorado
Petro Telemundo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Técnico de Millonarios podría irse si acepta tentadora propuesta del exterior

Técnico de Millonarios podría irse si acepta tentadora propuesta del exterior

El entrenador lleva pocos meses en el cargo y en el exterior se pusieron en contacto con tentador oferta, que, hasta ahora, se encuentra aún sobre la mesa.

Fabián Bustos
Fabián Bustos //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

En medio de la lucha de Millonarios en este primer semestre de 2026, la hinchada recibió noticias desde el exterior que encendieron las alarmas por lo que podría ser el futuro de este proyecto deportivo, que, en poco tiempo, podría llegar a su final.

Fabián Bustos podría irse de Millonarios

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Universitario de Perú comenzó su expedición en la búsqueda de un nuevo entrenador que tome el cargo tras la salida de Javier Rabanal en donde el favorito a ocupar el cargo sería Fabián Bustos, quien ha sido un viejo conocido del ‘crema’ de Lima y en donde ya fue campeón.

“Tiene contrato hasta fin de año con Millonarios, está en un momento en el que lucha por clasificar a play-offs de la Liga colombiana, y ya ganó en Copa Sudamericana. En Millonarios se enteraron de esto y conversaron con el entorno del técnico. Hay una valoración importante por parte de la directiva y de la dirección deportiva para Fabián Bustos”, dijo el periodista.

Sin embargo, la esperanza es que, según el periodista, es que el entrenador tendría pactado un mercado de fichaje acorde a sus necesidades a mitad de año como promesa de Millonarios para su proyecto deportivo, pero lo que mantiene esperanzado al cuadro peruano son los resultados del entrenador y la posibilidad de que quede eliminado de la liga local y del ámbito internacional.

Fabián Bustos, nuevo director técnico de Millonarios
Fabián Bustos, nuevo director técnico de Millonarios
X: @MillosFCoficial

Así le ha ido a Bustos en Millonarios

En el poco tiempo que lleva al mando del cuadro embajador, el argentino mantiene un rendimiento del 56.25 % con 16 partidos disputados, 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas, además la clasificación a la Copa Sudamericana tras eliminar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de manera impecable. Lo cierto es que, por ahora, el rendimiento ha sido aceptable y el proyecto recién empieza con aires positivos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Millonarios

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad