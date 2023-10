William Amaral: "La vida no comenzó ni terminó en Atlético Nacional; hay que agradecer todo eso"

El pasado 9 de octubre, Atlético Nacional confirmó que el portugués William Amaral no seguiría al mando del equipo verdolaga debido a los malos resultados. No obstante, su salida no mejoró la situación, sino que el cuadro perdió contra Independiente Medellín (2-1) y Deportivo Pereira (2-0), complicando más el panorama de la relación entre hinchas e institución.

En diálogo con Blog Deportivo, William Amaral aseguró que pese a su salida sigue viendo los partidos de Atlético Nacional, que, según él, es un lugar donde hay muchas personas positivas que suman y ayudan a crear un gran ambiente. Sin embargo, sí manifestó que no fue fácil decir adiós, pero comprendió la situación y la decisión de la institución.

"Ni siquiera pasa por la cabeza. Es verdad que me quedé sorprendido, no entiendo, pero respeto la decisión y entiendo lo difícil que es tomar decisiones en un club de esta dimensión. Mi vida no comenzó ni terminó en Atlético Nacional, la vida sigue su camino y es un proceso de la vida profesional. Creo que fueron dadas las condiciones para que estuvieran muy bien ubicado para ganar la liga y también la copa, conseguimos los objetivos para que la hinchada se fuera feliz. Ahora, esperamos esas condiciones se concreten", manifestó.

Amaral dijo que como todo en la vida, no fue fácil y aseguró que tuvo un impacto en los jugadores que es algo que se nota en el día a día, incluso con las personas que rodean la vida. "El proceso sigue, nosotros seguiremos pasando el mensaje y la información. Esta es nuestra forma de ser y de vivir nuestra profesión, sobre todo con una dedicación inmensa y no podemos cambiar por ese pequeño desvío que tendré que hacer como entrenador o como persona", dijo.

Las palabras de Amaral para la hinchada de Atlético Nacional es de agradecimiento ya que se lleva en su corazón la hinchada verdolaga, que pese al contexto siempre hubo mucho cariño y trabajo duro para conseguir los mejores resultados para el equipo.

"Tenemos cosas de Colombia en nuestro hogar en Portugal. Nosotros antes de venir acá ya teníamos algo de la cultura, estamos muy cercanos y no podemos estar tan distintas, creo que es momento de que uno se puede emocionar, pero hay que dejar esos momentos para las cosas buenas. Debemos estar un paso adelante para ser mejor de lo que somos", puntualizó.

Escuche las palabras de William Amaral sobre su salida de Atlético Nacional: