Yonatan Murillo sería el primer refuerzo de Once Caldas para el 2024

El Once Caldas está muy cerca de cerrar su primer refuerzo para la temporada del 2024. Se trata del defensor Yonatan Murillo, quien jugó el último semestre en el Binacional de la liga peruana.

En conversación con Blog Deportivo, el central de 31 años y que mide 1.83 centímetros detalló cómo está actualmente su situación y lo que piensa del equipo blanco blanco.

"Hablé con el profe (Hernán Darío Arriero Herrera) y agradecerle al presidente por el interés. Creo que es un orgullo llegar a un equipo como ese y sí, creo que faltarían pocas cosas, pero confiando en Dios de que todo se resuelva para para poder cumplir la expectativa de llegar a Once Caldas, a un equipo grande", dijo.

Yonatan Murillo volverá al fútbol colombiano donde en el pasado jugó con el Deportivo Cali, Junior, Independiente Santa Fe, Jaguares y Patriotas. Ahora reforzará a Once Caldas, equipo que tendrá un recambio en su nómina luego de las importantes salidas de Fainér Torijano y el 'Pecoso' Correa.

Publicidad

"Bueno, inicialmente toda el tema de fondo está prácticamente hablado, no hay ningún problema con eso, es el tratar de cuadrar bien para llegar allá y claro, todo el tema de exámenes médicos, que todo salga bien", añadió.

El proyecto deportivo de Once Caldas

Las últimas temporadas no han sido las mejores para el Once Caldas, pues no ha podido clasificar a cuadrangulares y menos clasificar a una copa internacional, de hecho, en el último semestre terminó en la posición 14 con 22 puntos.

De acuerdo con Yonatan Murillo, desde las directivas se busca armar una buen plantilla competitiva para volver a ser un club que figure en posiciones importantes en la liga y responder a los hinchas del blanco blanco.

Publicidad

"Obviamente uno como como defensa la idea es tratar de ayudar al equipo para para conseguir esos puntos que se necesitan llegar. Creo que sería muy bonito planificar con un equipo como como Once Caldas", dijo.

Vale recordar que Murillo estuvo en tres equipos ideales de la fecha en la liga peruana, jugó en la altura y estuvo entre los más destacados del campeonato.

"Regresar a Colombia también es un tema familiar, pero en cuanto a lo que estaba en Perú estaba muy contento y esta situación de Once de Caldas la verdad que nos motiva a todos, la familia y a todas las partes que estamos en esto", concluyó.

Publicidad

Vea también