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Acusan a presidente de la AFA, Chiqui Tapia, por presunta evasión de impuestos

La AFA también fue procesada y embargada por esos delitos, y lo mismo dispuso el juez para otros cuatro dirigentes de la entidad, entre ellos la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino.

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