Agente de Néstor Lorenzo contó la verdadera historia detrás de la camisa vinotinto del DT

La Selección Colombia llega 26 partidos invictos y en plena Copa América quiere seguir alargando la buena racha que ha logrado mantener desde la llegada al banquillo cafetero de Néstor Lorenzo, uno de los artífices de esta hazaña.

Para conocer más del entrenador argentino pasó por los micrófonos de Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Lucas Jaramillo, agente de Nestor Lorenzo y exjugador de fútbol, quien contó cómo surgió la relación entre él y Nestor y cómo se convirtió en su representante.

"Le hablaron de mí y tuvimos una sentada, una charlada, hicimos algunos viajes juntos para conocernos, yo los llevé como a presentarlo a algunos clubes en México, en EE.UU., y empezamos a hacer más que nada una amistad. Y de hecho pues no tenemos ni un papel firmado. Siempre ha sido todo fue pura confianza", relató Jaramillo.

También describió cómo fueron sus inicios, y cómo ha sido trabajar con él en la selección. Además, develó detalles de cuando fue asistente de Pékerman y cómo por lealtad al argentino no aceptó el puesto en ese momento.

"Muchísimos de los grandes jugadores de la selección Colombia que querían, incluso cuando se fue Pekerman, yo no sé si esto es un secreto o no, que él fuera el técnico. Apenas se fue Pekerman, obviamente por una lealtad, cuando Pekerman decide irse, él no lo acepta", reveló.

Lucas habló sobre la personalidad y el estilo de trabajo de Néstor. Según él, Néstor es una persona metodica, juiciosa, trabajadora y humilde. Destacó su capacidad para inspirar a los jugadores y lograr que den lo mejor de sí en el campo de juego. Lucas también mencionó la importancia de Nestor en la recuperación de James Rodriguez y cómo su lealtad hacia el jugador influyó en su convocatoria.

Por otro lado, habló de los agüeros que tiene Néstor, como el ya conocido de su camisa vinotinto, y explicó de dónde viene la verdadera historia y por qué es tan importante para el entrenador.

"El de la camisa que todos conocemos, que es espectacular, porque además eso sí se los puedo contar, es una camisa que fue la que con la que logró el título en Melgar y por eso el color vinotinto, por los colores un poco de Melgar, que es vinotinto. Y él desde ese triunfo, desde ese momento la dejó y la empezó a usar con la selección", confesó.

En cuanto al cuerpo técnico de la selección, Lucas reveló que está compuesto por seis personas, incluyendo a Nestor. Detalló que Nestor armó su equipo de trabajo de forma meticulosa y que cada miembro desempeña un papel fundamental en el día a día del equipo.

"Él transmite una energía que me impresiona y yo creo que ese es su gran baluarte. Él logra inspirar, él logra inspirar la cabeza de los jugadores para lograr lo que está logrando, porque sobre todo la forma de jugar de Colombia", comentó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: