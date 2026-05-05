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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Arsenal vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver HOY EN VIVO la Champions League

Arsenal vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver HOY EN VIVO la Champions League

Se define el primer finalista de la UEFA Champions League 2025/26 en Londres. Conozca dónde ver EN VIVO este duelo este martes.

Arsenal vs. Atlético de Madrid
Arsenal vs. Atlético de Madrid //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de may, 2026

La UEFA Champions League 2025/26 llega a su recta final con el cierre de las semifinales de la competencia. El primer finalista se conoceré este martes, 5 de mayo, en el duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid en una serie que, por ahora, se encuentra igualada (1-1).

Este duelo se disputará en el Emirates Stadium, casa de los ‘gunners’. La única que vez que ambos clubes se enfrentaron en semifinales de un duelo UEFA fue en la Europa League 2017/18 en donde el vencedor fue el cuadro colchonero con un global de 2 a 1; esa vez, el duelo el Londres terminó en empate (1-1).

Atlético de Madrid - Arsenal en Champions
Atlético de Madrid - Arsenal en Champions
Foto: AFP

Hora y dónde ver HOY Arsenal vs. Atlético de Madrid

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se encuentra programado para las 2.00 de la tarde (hora colombiana) de este martes, 5 de mayo. Además, afortunadamente, los hinchas podrán seguir este duelo EN VIVO y online, pues existen dos alternativas:

  • ESPN: la señal de cable tendrá este compromiso de semifinal de la UEFA Champions League.
  • Disney Plus: la plataforma de streaming tendrá EN VIVO y online este duelo de semifinales, esto para sus suscriptores.

Pronóstico Champions HOY: apuestas de Arsenal vs. Atlético de Madrid

Las casas de apuestas se mueven de cara a la definición de las semifinales de la Champions League. En el caso de este duelo, se prevé un compromiso ‘apretado’ entre ambas escuadras y apunta el pronóstico a un empate agónico como resultado favorito un 2-2, es decir, una posible definición por penales. La apuesta más fuerte es que ambos equipos marcan con una cuota de pago de 1.71.

Las apuestas van así:

  • Gana Arsenal: cuota de pago 1.60.
  • Empate: cuota de pago 4.20.
  • Gana Atlético de Madrid: cuota de pago 5.75.
Arsenal vs. Atlético de Madrid
Arsenal vs. Atlético de Madrid //
Foto: AFP

Posibles alineaciones de Arsenal y Atlético de Madrid

  • Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze; Buyako Saka, Viktor Gyökeres, Noni Madueke.
  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
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