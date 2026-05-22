Así busca Hakimi detener el proceso judicial en su contra por presunto abuso

El defensa del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, que se enfrenta a un juicio por una presunta violación, intentará que el caso sea desestimado por el tribunal este viernes, informó a la AFP una fuente cercana al caso.

Una vista ante el Tribunal de Apelación de Versalles, al oeste de París, examinará el caso del internacional marroquí de 27 años, que debe ser juzgado por una supuesta violación.

Según la misma fuente, la decisión del tribunal se hará pública hacia el 19 de junio, con lo que el internacional marroquí la conocerá durante el Mundial.

Si su recurso es rechazado y los cargos no se reclasifican como otro delito, el futbolista será juzgado en una fecha aún por determinar.



En febrero de 2023, una mujer de 24 años denunció ante la policía que Hakimi la había violado.

El futbolista fue imputado formalmente, puesto bajo control judicial y, finalmente, enviado a juicio el pasado mes de febrero.

Hakimi, que desempeñó un papel decisivo en que Marruecos se convirtiera en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales de un Mundial cuando llegó a la penúltima ronda en 2022, niega cualquier delito.

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Contactada por la AFP, la abogada del jugador, Fanny Colin, declinó hacer comentarios.

Durante una de las vistas previas al juicio, Colin alegó que "la acusación se basa únicamente en la palabra de una mujer que entorpeció todas las investigaciones, se negó a someterse a cualquier examen médico y prueba de ADN, y se negó a dar el nombre de testigos clave".

La demandante declaró que conoció a Hakimi en enero de 2023 por Instagram y que acudió a su domicilio en un taxi pedido por el jugador, indicó entonces una fuente policial.

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Afirmó que el jugador la besó, la tocó sin su consentimiento y luego la violó.

Según su versión, luego pudo enviar un mensaje de texto a una amiga, que fue a recogerla.

Exjugador del Real Madrid, Hakimi se incorporó al PSG en 2021 tras su paso por el Borussia Dortmund y el Inter de Milán.

El PSG se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en Budapest.

Posteriormente, Hakimi se incorporará a la selección marroquí para disputar el Mundial, en el que la selección africana debutará contra Brasil el 13 de junio en Nueva Jersey.

En el Grupo C, también se enfrentará a Escocia y Haití.