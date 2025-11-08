¿Luis Díaz le hizo el favor a Daniel Muñoz? PSG iría por el colombiano tras lesión de Hakimi

No cabe duda de que el ascenso de Daniel Muñoz ha sido meteórico. En tan solo un año, el lateral colombiano pasó de ser una simple apuesta del Crystal Palace a convertirse en uno de los jugadores más valiosos y completos de la Premier League, lo que ha despertado el interés de clubes como el Barcelona y el París Saint-Germain (PSG). A pocas semanas del mercado de invierno, su nombre vuelve a sonar con fuerza en los titulares europeos.

Mucho se ha hablado sobre el interés del Barça en fichar a Muñoz. De hecho, Hansi Flick habría puesto sus ojos en el antioqueño ante la necesidad de reforzar el costado derecho. El nivel irregular de Jules Koundé y los problemas defensivos del equipo habrían llevado al técnico alemán a solicitar un refuerzo inmediato para esa zona.

Según medios británicos, el club catalán ya habría iniciado conversaciones con el entorno de Muñoz para conocer las condiciones de un eventual traspaso. El Crystal Palace habría tasado su salida en 35 millones de euros, una cifra que el Barça podría considerar asumible si logra concretar alguna venta antes del mercado veraniego.

PSG entra en la puja por Daniel Muñoz tras la lesión de Hakimi

Recientes reportes de portales como Fichajes.net y Transfer News Live señalan que el PSG también estaría interesado en el lateral colombiano, especialmente tras la lesión de Achraf Hakimi, quien estará fuera de las canchas por cerca de ocho semanas luego del choque con Luis Díaz en la pasada fecha de la Champions League.

El conjunto dirigido por Luis Enrique vería en Muñoz un reemplazo confiable a corto plazo y una competencia directa para Hakimi en el futuro. Además, su capacidad ofensiva y sentido táctico encajan con el estilo de juego del club parisino, que busca mantener su equilibrio entre solidez y proyección por las bandas.

¿Podrá el Crystal Palace retener a Daniel Muñoz?

En abril de 2025, el Crystal Palace extendió el contrato de Muñoz hasta junio de 2028, mejorando significativamente su salario. En ese momento, el presidente del club, Steve Parish, destacó el profesionalismo y compromiso del colombiano.

No obstante, el interés simultáneo del Barcelona y el PSG podría cambiar el panorama. Muñoz estaría decidido a dar el salto al fútbol de élite europeo aprovechando su mejor momento deportivo.

La intención del Barça sería cerrar un acuerdo verbal cuanto antes, para adelantarse a otros competidores que también siguen de cerca al lateral, como el Chelsea y el Inter de Milán. Todo indica que el futuro de Daniel Muñoz podría definirse muy pronto, y que su salto a un gigante europeo parece cada vez más inevitable.