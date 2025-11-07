Hakimi envió mensaje tras su lesión en Champions, ¿indirecta a Luis Díaz?

Lluvia de críticas en torno a Luis Díaz tras la fuerte entrada que cometió contra al marroquí Achraf Hakimi, del PSG, en el último partido de la UEFA Champions League en donde terminó siendo expulsado, en especial por el futuro del lateral y si llegará o no a la lista del Mundial 2026 con su selección.

Pero, finalmente, el futbolista se pronunció sobre lo sucedido y aunque muchos esperaban hablar sobre la falta, su mensaje fue en torno a la vida y evitó mencionar sobre el partido o el colombiano: "Las caídas son parte del camino, pero la recuperación marca la diferencia”, escribió el defensa de PSG y de Marruecos, con los que se pierden un largo periodo de competencia", fueron sus palabras en sus redes sociales.

Cabe recordar que, según médicos del club, inicialmente el marroquí solo estará entre 2-3 meses por fuera de las canchas mientras se recupera, por lo que, a priori, no habría riesgo de que quede fuera de la lista final de Marruecos para el Mundial 2026.

Achraf Hakimi // Foto: AFP

Envían mensaje a Luis Díaz desde Marruecos

A través de redes sociales, miles de hinchas insultaron al guajiro por lo sucedido en la lesión de Hakimi que, por poco, lo dejó fuera de la lista final de la Copa del Mundo. Pero que por fortuna no pasó a mayores, sin embargo, medios locales y el técnico de esa selección le envió un mensaje al colombiano de tranquilidad que "son cosas que pasan en el fútbol".



"Si hay un jugador que puede recuperarse rápidamente, ese es Hakimi. Tengo confianza en él. Solo lo haremos jugar cuando esté al 100 por ciento. Nuestro cuerpo médico y el del PSG están trabajando en estrecha colaboración para tomar las mejores decisiones. Trabajaremos para que esté desde el primer partido (de la Copa Africana), porque es el jugador más importante para mí y para Marruecos", dijo.

Pero dejó cierta intranquilidad en los marroquíes al casi descartarlo de la Copa Africana a inicios del 2026.