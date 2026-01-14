Camiseta retro femenina de la Selección Colombia desata polémica: muestra el ombligo

Con el regreso de la nostalgia vestida de amarillo, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lograron lo que durante años pidieron los hinchas, revivir la camiseta de la Selección Colombia del Mundial de Italia 1990, una prenda cargada de historia, simbolismo y emoción colectiva.

Sin embargo, el relanzamiento no ha estado exento de polémica, especialmente por la línea femenina del uniforme, que ha generado duras críticas tras su lanzamiento.



Un diseño que marcó una época

La camiseta original de Italia 90 quedó grabada en la memoria colectiva como emblema de identidad, orgullo y esperanza. En esta reedición, Adidas respetó los elementos que la convirtieron en un ícono: el amarillo vibrante, las franjas tricolores en los hombros, el cuello redondo clásico y el escudo tradicional de la FCF.

Luis Díaz con la camiseta de la Selección Colombia homenaje al Mundial 1990 Foto: Adidas

La versión masculina ha recibido elogios por su fidelidad al diseño original. Incluso, futbolistas como Luis Díaz ya la han lucido públicamente, reforzando el vínculo emocional entre la prenda y uno de los momentos más recordados del fútbol colombiano.



¿Cúales son los nuevos diseños femeninos de la camiseta retro?

El debate se encendió con la presentación de las prendas dirigidas al público femenino. Aunque se trata de una edición pensada para aficionados, los diseños fueron duramente cuestionados por alejarse del concepto tradicional de camiseta de fútbol.

Las versiones incluyen modelos cortos tipo ombliguera, una de manga corta y otra de manga larga, con ajustes ceñidos y detalles que, para muchos críticos, se asemejan más a una blusa o un buzo que a una camiseta deportiva.



Camiseta retro femenina de la Selección Colombia. Foto: Captura Adidas

¿Cuánto cuesta la camiseta retro femenina de la Selección Colombia?

El precio también fue motivo de discusión. Las camisetas de la colección “Colombia Reconstructed Bringback” tienen un valor aproximado de $399.950 en versión femenina.

Es importante aclarar que esta camiseta no hará parte del uniforme oficial que usará la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Se trata de una edición conmemorativa, diseñada exclusivamente para los aficionados y coleccionistas.

Publicidad

La prenda está disponible para la venta a partir de este 13 de enero de 2026, como un homenaje a una generación que cambió la historia del fútbol colombiano.