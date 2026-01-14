En vivo
Camiseta retro femenina de la Selección Colombia desata polémica: muestra el ombligo

Camiseta retro femenina de la Selección Colombia desata polémica: muestra el ombligo

Adidas revivió la camiseta de Italia 90, pero la versión para mujeres generó críticas por su diseño, precio y lo que deja a la vista.

