Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Vuelve querida camiseta de la Selección Colombia: hinchas la pedían a gritos

Vuelve querida camiseta de la Selección Colombia: hinchas la pedían a gritos

Los actuales jugadores de la tricolor posaron con esta emblemática prenda que hizo vibrar a millones de colombianos. Aquí los detalles y precio.

