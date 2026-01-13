Vuelve querida camiseta de la Selección Colombia: hinchas la pedían a gritos

La nostalgia vuelve a vestirse de amarillo. En un anuncio que ha despertado emoción entre miles de aficionados, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmaron el relanzamiento de una de las camisetas más queridas en la historia de la Selección Colombia y que los hinchas pedían a gritos: la amarilla utilizada en el Mundial de Italia 1990, símbolo del regreso del país a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Este uniforme no solo marcó una época, sino que quedó grabado en la memoria colectiva de los hinchas como emblema de identidad, orgullo y esperanza. Su diseño original, respetado en esta edición especial, mantiene la base amarilla vibrante, las inconfundibles franjas tricolores en los hombros —rojo y azul—, el cuello redondo clásico y el escudo de la FCF, detalles que remiten a una generación que cambió la historia del fútbol nacional.

Luis Díaz con la camiseta de la Selección Colombia homenaje al Mundial 1990 Foto: Adidas

La camiseta rinde homenaje a aquel equipo que devolvió a Colombia al mapa mundialista y que fue liderado por figuras legendarias, protagonistas de uno de los capítulos más recordados del fútbol cafetero. Para muchos hinchas, esta prenda representa más que un uniforme: es el recuerdo vivo de una época dorada que marcó a varias generaciones y que hoy vuelve a latir con fuerza.



¿Cómo le fue a Colombia en 1990?

Vale recordar que en Mundial de 1990, Colombia estuvo liderada por el Pibe Valderrama, Fredy Rincón, Leonel Álvarez, René Higuita, entre otros. Ese torneo quedó en la memoria de los hinchas gracias al gol de Rincón contra Alemania tras asistencia del capitán, del número 10. En esa Copa del Mundo, la tricolor llegó hasta octavos de final, donde cayó en octavos contra Camerún.



Camiseta homenaje a Selección Colombia del Mundial 1990 Foto: Adidas

“Traer de vuelta esta camiseta es devolver a la afición un símbolo de orgullo, de emoción y de historia viva del fútbol colombiano. No es solo una prenda deportiva, es un recuerdo imborrable de una época dorada y de la pasión que une a las generaciones de hinchas”, aseguró Tom Michiel Vinkenvleugel, director de Brand Activation de Adidas.

Es importante aclarar que esta camiseta no hará parte del uniforme oficial que usará la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Se trata de una edición conmemorativa diseñada exclusivamente para los aficionados, quienes podrán adquirirla a partir del 13 de enero de 2026.



¿Cuánto cuesta la camiseta?

De cuerdo con la página oficial de Adidas en Colombia, esta camiseta tiene un costo de 479.950 pesos y está disponible en tallas XS, S, M, L, XL, 2XL y 3XL. Sin duda, los hinchas esperaban que volviera esta prenda y más con el sueño mundialista que hay para el 2026.