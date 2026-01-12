En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Colombia enciende alarmas de cara al Mundial: figura podría bajarse del bus por lesión

Colombia enciende alarmas de cara al Mundial: figura podría bajarse del bus por lesión

Colombia enfrentará a Croacia el 26 de marzo, mientras que a Francia, el 29 del mismo mes, como preparación para el Mundial de 2026.

