Colombia enciende alarmas de cara al Mundial: figura podría bajarse del bus por lesión

La Selección Colombia volvió a encender las alarmas en el camino rumbo al Mundial 2026. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo se alista para su debut frente a Uzbekistán en la primera jornada del certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de unas eliminatorias complejas, Colombia logró asegurar su tiquete a la Copa del Mundo. Sin embargo, no todo es tranquilidad. Desde Italia surgieron nuevas preocupaciones: Yerry Mina, uno de los defensas habituales en el radar de Néstor Lorenzo, sufrió una lesión en la rodilla durante un entrenamiento con el Cagliari y sería baja para el duelo ante el Genoa por la Serie A.

Aunque el club italiano pidió calma y habló de no apresurarse con los tiempos, lo cierto es que la historia reciente del colombiano obliga a actuar con prudencia. Mina volvió a resentirse justo cuando buscaba continuidad, un factor que hoy pesa tanto en su presente europeo como en su proyección hacia el Mundial.



Colombia enciende alarmas de cara al Mundial 2026

Tras la lesión, el Cagliari informó desde el CRAI Sport Center que el central entrenará de manera diferenciada mientras se evalúa la evolución de la molestia. “El defensa colombiano se recupera de una lesión de rodilla que sufrió durante el entrenamiento de esta mañana”, señaló el club, confirmando que no será tenido en cuenta para enfrentar al Genoa.

La decisión no es menor. Ambos equipos luchan por alejarse de la zona de descenso y la ausencia de Mina representa un golpe en la defensa, especialmente en un Cagliari que ha mostrado falencias en el fondo a lo largo de la temporada.



A esto se suma que, pese a las críticas que ha recibido, la Selección Colombia podría quedarse sin uno de los hombres de confianza de la era Lorenzo. El panorama preocupa aún más si se tiene en cuenta que el combinado tricolor enfrentará a Croacia y Francia en marzo, en partidos de preparación previos al Mundial.

Mina no levanta cabeza ante las lesiones

El momento no es sencillo para Mina. Esta sería su quinta lesión por problemas físicos en la temporada 2025/26, una cifra que genera inquietud, sobre todo porque no ha logrado consolidarse como el líder defensivo que el club esperaba. Con apenas 13 partidos disputados, todos como titular, el colombiano incluso anotó un gol, pero la irregularidad le ha pasado factura.

Desde el club señalan que la molestia no sería grave, aunque en los próximos días se le practicarán exámenes médicos para determinar el tiempo real de recuperación.



Selección Colombia preocupada por más bajas en Italia

El caso de Mina no es aislado. En las últimas semanas, otros defensores colombianos en Italia también han pasado por la enfermería:



Jhon Lucumí sufrió una lesión muscular con el Bologna.

Juan Cabal continúa en proceso de recuperación, aunque ya sumó minutos en 2026.

Este escenario mantiene en alerta a la Selección Colombia, que necesita defensores con continuidad y ritmo competitivo de cara al Mundial. Mientras tanto, en la Serie A, Cagliari es 15 con 19 puntos y Genoa ocupa el puesto 17 con 16, lo que convierte el duelo en una final anticipada por la permanencia, esta vez sin el colombiano en cancha.