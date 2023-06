‘Chicho’ Serna, invitado a partido de despedida: “Será una linda fiesta para Riquelme”

Este domingo, 25 de junio, se jugará en La Bombonera un partido en homenaje a Juan Román Riquelme por su exitosa carrera tanto en Boca Juniors como con la Selección Argentina. El colombiano ‘Chicho’ Serna será uno de los invitados junto con Lionel Messi y otras figuras que han pasado por el fútbol argentino que se dividirán en dos equipos: Boca vs. Selección albiceleste.

“Ni en mi mejor momento estuve en condiciones ideales para marcar a Messi, porqué me voy a preocupar ahora que es un partido de exhibición. Voy a dejar que disfrute el partido (…) Muy feliz de que Román me haya invitado. Con mucha ilusión, va a ser una fiesta porque el hincha de Boca no quería que llegara el adiós de Román. Indudable será el mejor regalo para nuestra afición”, dijo el exjugador en Blog Deportivo.

Vale recordar que Riquelme, de 44 años, actualmente es vicepresidente segundo de Boca Juniors y tuvo su mejor momento deportivo con la xeneize. El último partido fue el 7 de diciembre de 2014 con la casaca de Argentinos Juniors ante Douglas Haig.

Caso Sebastián Villa

Sebastián Villa fue declarado culpable por violencia de género en Argentina por los hechos ocurridos con su expareja Daniela Cortés. ‘Chicho’ Serna fue cauto y solo comentó que el jugador ha sido muy valioso para Boca Juniors y no está pasando por un momento fácil, por lo que, según él, los directivos no están enfocados en encontrarle un nuevo equipo y tomaron la decisión adecuada de apartarlo del primer equipo.

Victoria de Colombia ante Alemania

En el último amistoso de la Selección Colombia se logró una histórica victoria contra Alemania 2-0 gracias a los goles de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado. Al respecto, el ‘Chicho’ Serna reconoció que no vio el partido, pero comentó que si el equipo europeo jugó mal fue por el trabajo meritorio que realizó la tricolor.

Final Nacional vs. Millonarios

‘Chicho’ Serna criticó el planteamiento de Nacional por no contar con atacantes ante Millonarios: “El fútbol sin delanteros es muy difícil jugarlo”. Sin embargo, resaltó el trabajo del equipo capitalino porque no jugó al pelotazo, creó espacios y generó opciones claras de gol.

