Clasificatoria a Rusia-2018 está difícil para Colombia: Falcao García

"Si me pregunta si vamos al Mundial, pues le contesto que tenemos fe en poder revertir la situación, pero es difícil por todos los cambios que han surgido inesperadamente", dijo Falcao en una entrevista publicada este domingo por el diario El Tiempo.



Añadió que el once tricolor vive "un cambio generacional repentino", por lo cual el equipo que clasificó a cuartos de final en el Mundial de Brasil-2014 "ya no es el mismo y que está cambiando".



"Debemos comprender sobre qué estamos parados. Colombia está viviendo una situación difícil, complicada y no se le puede pedir que tenga el mismo rendimiento del Mundial porque son jugadores nuevos. Y nos va a costar ir al Mundial. Y lo estamos sufriendo ya", aseguró.



Falcao indicó que pese a los malos resultados en la clasificatoria, en la que Colombia es séptima con cuatro puntos, y la necesidad de conseguir puntos en Bolivia y Barranquilla, contra Ecuador, en las próximas jornadas, se debe dar tiempo al técnico José Pekerman para que consolide ese proceso.



El delantero indicó que la selección está obligada a sacar la mayor cantidad de puntos posibles en esos dos próximos partidos para mantener sus posibilidades de llegar a Rusia.



"Yo creo que ahí la situación nos obliga a sacar la mayor cantidad de puntos. A Ecuador hay que descontarle tres puntos porque es un rival directo y estamos de locales. En La Paz es difícil, pero no imposible. Ya hemos ganado ahí. Sí es posible", afirmó.



Falcao indicó que después de más de cuatro meses sin jugar está sin ritmo futbolístico pero espera regresar a la selección y quizá, si Colombia clasifica, poder estar en el equipo que juegue los Olímpicos de Río.



"Yo no pude ir al Mundial. Ir a los Olímpicos sería un poco como una revancha, una oportunidad para mí, para mi carrera. Sí me gustaría", afirmó.

El goleador histórico de Colombia, con 25 tantos anotados en sus participaciones con la amarilla, explicó que no juega desde octubre pasado por un desgarro del cuádriceps en el que recayó a finales de diciembre.



Sin embargo, afirmó que ya está para jugar y espera ser convocado próximamente para los juegos del Chelsea para ir recuperando su nivel con tranquilidad y mucha prudencia.