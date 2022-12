Coca-Cola y McDonald's piden la renuncia inmediata de Blatter a la FIFA

Los auspiciantes del Mundial de fútbol Coca-Cola y McDonald's afirmaron el viernes que el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, debe renunciar a su cargo para restaurar la confianza en esa institución arrasada por un escándalo de corrupción.



Las dos compañías dijeron en un comunicado que Blatter debe tomar esa medida ahora para que "pueda comenzar un proceso de reforma creíble y sostenible".

"No renunciará"



El presidente de la FIFA Sepp Blatter no renunciará, afirmó el viernes su abogado tras los pedidos en ese sentido de Coca-Cola y McDonald's, dos de los principales auspiciantes del Mundial de fútbol.





"Si bien Coca-Cola es un auspiciante valorado de la FIFA, Blatter discrepa de manera respetuosa con su posición y cree firmemente que renunciar a su cargo ahora no sería en el mejor interés de FIFA ni haría avanzar el proceso de reforma. Por lo tanto, no renunciará", dijo el abogado neoyorquino de Blatter, Richard Cullen, en un comunicado.



VISA también pidió la renuncia



La empresa Visa, auspiciante del Mundial de fútbol, se sumó el viernes a los reclamos de Coca-Cola y McDonald's para que el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, renuncie de inmediato en medio del escándalo de corrupción que afecta a la institución.





"Dados los acontecimientos de la semana pasada, es claro que sería en el mejor interés de la FIFA y el deporte que Sepp Blatter renuncie de inmediato", señaló la compañía en un comunicado.



