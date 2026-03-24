Colombia vs. Croacia EN VIVO: hora y dónde ver online el amistoso FIFA

Arranca el 2026 para la Selección Colombia con la mirada puesta en la Copa del Mundo. En esta fecha FIFA disputará dos partidos amistosos y el primero será frente a Croacia en territorio estadounidense, un duelo clave para que Néstor Lorenzo termine de afinar el equipo de cara a la competencia.



Cuándo juega Colombia vs. Croacia por amistoso FIFA

El partido entre Colombia y Croacia, correspondiente a un amistoso FIFA, se jugará el jueves 26 de marzo en Estados Unidos. Un reto de alto nivel para el equipo de Néstor Lorenzo, que busca afinar detalles antes de la Copa del Mundo.



Hora y dónde ver Colombia vs. Croacia EN VIVO

Este duelo está programado para las 6:30 de la tarde (hora colombiana) y contará con varias opciones gratuitas para seguirlo en vivo, incluso desde el celular:



Gol Caracol: el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo.

el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo. Blu Radio : a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo.

: a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo. Ditu: la plataforma de streaming de Caracol Televisión ofrecerá el partido en su sección ‘Deportes’, ideal para verlo desde dispositivos móviles.

Convocados de Colombia para enfrentar a Croacia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Posibles alineaciones Colombia vs. Croacia