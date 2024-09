Colombia vs. México del Mundial Femenino Sub-20 rompió récords de asistencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su emoción y orgullo por el destacado papel que la ciudad está desempeñando como una de las sedes del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en el que, durante el más reciente partido de la Selección Colombia de la categoría, se rompió un récord de asistencia.

"Es el partido, desde que se juega fútbol femenino en Colombia, de manera profesional, donde más asistentes hay en un estadio. Es el partido con mayor asistencia en la historia en Colombia de fútbol femenino: 35,847 espectadores", destacó el alcalde.

El partido, que finalizó con victoria (1-0) para Colombia gracias a una anotación de María José Álvarez a los 38', también se convirtió -resaltó el mandatario local- en el partido con mayor asistencia en la historia de los Mundiales Femeninos Sub-20.

Además, el alcalde Gutiérrez elogió el comportamiento del público, resaltando el espíritu cívico que se vivió en el estadio: "Algo muy importante, resaltar el buen comportamiento de la gente. Qué felicidad tan grande", expresó.

Publicidad

Finalmente, el alcalde invitó a continuar apoyando a la selección en los próximos partidos, mientras Medellín se consolida -en su concepto- como un anfitrión de excelencia: "Gracias Medellín, Medellín se está luciendo como sede, como buena anfitriona", resaltó Federico Gutiérrez.

Asistencia al Colombia vs. México por el Mundial Femenino Sub-20 en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

¿Qué partidos del Mundial Femenino Sub-20 se jugarán en Medellín?

El de este viernes entre la Selección Colombia y su similar de México fue el quinto partido que alberga el Atanasio Girardot de Medellín en lo que va corrido del Mundial. Antes, en ese escenario se jugaron Francia vs. Canadá, Brasil vs. Fiyi, Francia vs. Brasil y Fiyi vs. Canadá. Además, al estadio de la capital antioqueña aún le quedan cuatro juegos más: dos por octavos de final y dos por cuartos de final, programados para los días 12 y 15 de septiembre, respectivamente.